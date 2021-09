Wopke Hoekstra moet CDA-fractie leiden, en verleiding van een ministerspost weerstaan

Het CDA-ledencongres mag de geschiedenisboekjes in als schoolvoorbeeld van hoe je een diep gespleten partij weer enigszins op één lijn krijgt. Al hielp het natuurlijk mee dat Pieter Omtzigt afgelopen week klip en klaar zei niet terug te keren naar het CDA, waardoor dit onverkwikkelijke hoofdstuk kan worden afgesloten.

De ervaren interim-voorzitter Marnix van Rij loodste de leden behendig langs alle problemen en richtte de blik op de toekomst. Voormalige partijkopstukken waren prominent aanwezig om hun steun uit te spreken en de zoon van CDA-oprichter Piet Steenkamp riep in herinnering dat de kracht van het CDA ligt in het harmoniemodel.

De leden ervoeren een warm bad, of zoals demissionair minister Hugo de Jonge het formuleerde: het was een familiebijeenkomst. De Jonge is bij het CDA mateloos populair, getuige het minutenlange applaus voor zijn harde werk als coronaminister.

Opgewarmd voor Hoekstra

Het congres werd goed opgewarmd voor partijleider Wopke Hoekstra. Zijn langverwachte toespraak werd positief ontvangen. Hoekstra voelt zich medeverantwoordelijk voor de diepe partijcrisis. Hij was ook zelfkritisch. Zijn betoog stond deze keer bol van de CDA-begrippen als gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit en samen.

Hoekstra creëerde behendig enige politieke ruimte, nadat twee aangenomen resoluties zijn onderhandelingsruimte in de formatie kleiner hadden gemaakt. Zo mogen CDA’ers niet akkoord gaan met de voltooidlevenwet van D66. En het CDA mag niet in een regering gaan zitten, als de huidige studielening blijft. Hoekstra benadrukte dat volgens de Grondwet Kamerleden werken zonder last of ruggespraak.

Veldslag bij de gemeenteraadsverkiezingen

Duidelijk is dat het CDA graag wil regeren. De christendemocraten vrezen anders een veldslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Tegelijkertijd blijft het onduidelijk wat de nieuwe CDA-koers is. De handleiding voor een praktische en hernieuwde CDA-politiek werd pas vorige week gepresenteerd door partijprominent Van Zwol. Dit rapport bevat veel onderwerpen die het CDA nog moet uitwerken. Het leest vooral als een zware opdracht aan de fractie om het CDA weer kleur op de wangen te geven.

Hoekstra moet hier als partijleider sturing aan geven. De vraag is of hij dat vanuit het kabinet gaat doen. Het verleden heeft geleerd dat een kleinere coalitiepartij veel zichtbaarder en herkenbaarder blijft, als de partijleider vanuit de Kamer opereert. En inhoudelijke partijvernieuwing is nog nooit vanuit een kabinetsfunctie gerealiseerd. Mocht het CDA straks in een nieuw kabinet komen, dan kan Hoekstra de partij beter vanuit de fractie gaan leiden. Al zal hij daarvoor de verleiding van een hernieuwde ministerspost moeten weerstaan.