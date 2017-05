Woningcorporaties, kruip toch uit die slachtofferrol

Jammer dat er in Trouw weer eens klaaggeluiden vanuit woningcorporaties hoorbaar waren. Aedes-voorzitter Marnix Norder en Eric Angenent, directeur-bestuurder van Vivare, vervullen de rol waarin vele andere woningcorporaties hen voorgingen: de slachtofferrol.

In hun opiniestuk schetsen de heren op treffende manier de schrijnende situatie die in de kwetsbare Nederlandse wijken aan het ontstaan is. Ook beschrijven zij op prima wijze hoe woningcorporaties, in samenwerking met andere partijen, flink geïnvesteerd hebben in diezelfde wijken. Tot nu toe niks aan de hand. Wat mij vervolgens (wéér) stoort is het gebrek aan oplossingsvermogen en lef.

Speelruimte

We hebben als woningcorporaties in Nederland te maken met strenge wet- en regelgeving. Dat is zo. Maar laten we niet vergeten dat we die regelgeving vooral aan onszelf te danken hebben. Nu die regelgeving een feit is, lijkt dat voor veel collega-corporaties een muurtje om zich achter te verstoppen. Terwijl het nu juist tijd is om verantwoordelijkheid te nemen. We hebben zeker enige speelruimte. Volgens Norder en Angenent is de ruimte die we hebben voor maatwerk niet toereikend. Ik denk van wel. Het gaat erom hoe vastberaden je als corporatie bent om je maatschappelijk doel niet los te laten en hoe je hier dagelijks mee omgaat.

De Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties de twee soorten werkzaamheden die ze hebben - maatschappelijke en meer 'commerciële' taken - moeten scheiden.

Wonen Limburg heeft als een van de weinige corporaties in Nederland gekozen voor een juridische splitsing. Het creëert zo twee aparte entiteiten zodat we gemakkelijker onze doelstellingen kunnen bereiken. Dat is een heel complex traject. Door deze splitsing maken we ons hard voor de kwetsbare bewoners, maar ook voor bewoners met middeninkomens. Zo voegen we sociale huurwoningen als ook woningen bestemd voor de lage middeninkomens aan de markt toe en zetten we in op geïntegreerde wijken.

Corporaties erkennen bijna allemaal de behoefte aan huurwoningen voor lage middeninkomens. Wil je die behoefte mee vervullen, ga de lastige keuzes dan niet uit de weg.