Wonderlijk dat Poetin teruggrijpt op een tsaar die eindigde voor het vuurpeloton

Zaterdag was een dag die voor de Russen begon in 1917, maar waarvan niemand weet waar die eindigde. Wat was er precies gebeurd, wie had gewonnen, wie verloren, waar stevende het land op af? En bovendien: als dit 1917 was, het revolutiejaar, wat betekende dat dan?

Het was Vladimir Poetin zelf die ’s ochtends in een korte en verbeten tv-boodschap de parallel had getrokken. De muiterij van Jevgini Prigozjin, wiens troepen opstoomden naar Moskou, was een ‘mes in de rug van onze natie en ons volk’, zei hij. “Precies zoals gebeurde in 1917, toen wij vochten in de Eerste Wereldoorlog. Intriges, ruzies en politiek gekonkel, resulteerden in de vernietiging van het leger en de ineenstorting van de staat.”

Poetin vergeleek zichzelf hiermee impliciet met de tsaar; het was het rijk van Nicolaas II dat in 1917 ten val kwam. Desastreuze verliezen van het Russische leger hadden in februari van dat jaar geleid tot een volksoproer, gesteund door militairen, waarna de tsaar werd gedwongen af te treden.

Mij verwonderde het dat Poetin teruggreep op het voorbeeld van de tsaar, al was het maar omdat die in 1918 eindigde voor een vuurpeloton. Maar ik geef toe dat alles wat er zaterdag gebeurde mij verwonderde, om niet te zeggen dat het me duizelde.

Zou Poetin denken dat hij een nieuw ‘1917’ had afgewend?

Zou Poetin aan het einde van de dag hebben gedacht dat hij een herhaling van 1917 had afgewend? Dat zou dan op zijn minst voorbarig zijn geweest, in dat jaar vonden er twee revoluties plaats, in februari en oktober, dat zou een hedendaagse tsaar te denken moeten geven. Wacht met rustig slapengaan, er kan nog een coup komen.

Misschien is Prigozjin op de een of andere manier afgekocht, maar dat wil niet zeggen dat de onvrede over het verloop van de oorlog geneutraliseerd is. En de toestanden van zaterdag hebben laten zien hoe fragiel de macht van Poetin is: zijn Belarussische handlanger Aleksandr Loekasjenko moest eraan te pas komen om een deal met Prigozjin te sluiten.

Het schrikbeeld dat Poetin de Russen voorhield was de ‘ineenstorting van de staat’, maar wat we zien is niet zozeer een staat als wel een maffiasysteem, vermomd als staat. Wat binnenlandse spanningen heten, is het gevecht tussen verschillende clans om de macht en het geld, met een boss die verdeelt en heerst.

Met de ene hand verleent hij gunsten, met de andere duwt hij overtolligen het raam uit, en intussen spreekt hij de taal van de wet: Prigozjin was schuldig aan verraad, daarom was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Dat was ’s ochtends, ’s avonds werd het weer ingetrokken. De wet betekent niets. Ga je als gewone burger de straat op met een blanco papier, dan word je opgepakt.

Binnen dit maffiasysteem functioneren vele Prigozjins, sommigen dragen een uniform, anderen een stropdas. Geweld is hun instrument, zowel in eigen land als daarbuiten, en dat gaat terug tot Stalin, zo niet verder. Te lang hebben westerse leiders gedacht dat Poetin anders was, terwijl hij al snel na zijn aantreden blijk gaf van grote wreedheid, ik zal nooit vergeten wat journaliste Anna Politkovskaja mij daarover in 2005 vertelde - een jaar voordat ze werd vermoord.

Ik begrijp dat mensen zeggen: verlang niet naar Poetins einde, je weet niet wat er voor in de plaats komt. Maar als het zo blijft, is dat dan beter?