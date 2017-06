Wonder Woman? Er zijn genoeg echte rolmodellen

Mens centraal Lees verder na de advertentie Bijna 40 jaar stond ik voor de klas en vaak was mijn leidinggevende een man. Niet zo verbazingwekkend in het technisch onderwijs, er is nog steeds een inhaalslag te maken voor vrouwelijke techneuten. Na een fusie vertrouwde een leidinggevende mij fusie toe, dat hij méér ging verdienen dan de burgemeester. Een beetje kenmerkend? Het ging vaak meer om de persoonlijke carrière en niet om wat er verbetert binnen het onderwijs. Totdat ik een vrouw als directeur kreeg. Wat een openbaring, iemand die naar de mens achter de docent keek en begreep dat écht goed onderwijs gegeven wordt door mensen die ook naar de mens achter de leerling of student kijken. Dat is waar het om gaat: de mens moet centraal staan. R. Verheggen, Borculo

Mijn oudste zus Een supervrouw is voor mij mijn oudste zus Lucie. De oudste van een gezin van tien, van wie de twee jongsten in de oorlog zijn geboren. Omdat mijn moeder toen langdurig ziek was, nam zij volledig de zorg voor mij en mijn jongere zus op zich. En dat was nogal wat in het Zeeland van die dagen, dat in de aanloop naar de bevrijding in de vuurlinie kwam te liggen. Huis kapotgeschoten, het hele gezin uit elkaar gehaald. Intussen combineerde zij haar hbs met de zorg. De band is altijd sterk gebleven, ook toen zij naar de VS emigreerde. Ze kreeg vijf kinderen, behaalde diverse masters in pedagogie en stond tegelijk dagelijks voor de klas. Over de naam voor mijn dochter hoefde ik niet na te denken. Rose Moers, Brussel

Emancipatie 3.0 Meer diversiteit, meer benut potentiëel, andere blik, graag! Misschien dat meer mannen dit zouden onderschrijven als vrouwen een paar stappen zetten. Een greep: mannen niet meer alleen afrekenen en (sexueel) selecteren op geld, status, prestaties, maar beoordelen als mens. Ook minder stereotyperen. Gelijkheid in zorg- en gezinsituaties zou ook niet gek zijn. Denk aan de kans dat ook een zorgende, mee-opvoedende man na een scheiding zijn kinderen niet, of alleen marginaal ziet. Zullen we het emancipatie 3.0 noemen? Peter Schouten, Deventer

Echte rolmodellen We zien het dagelijks op allerlei vlak: de Ajaxvrouwen die wél het landskampioenschap winnen, wetenschapper Eveline Crone die de prestigieuze Spinozapremie wint, Angela Merkel, die Europa door woelige tijden loodst. Wonder Women is natuurlijk een fictief persoon. Er zijn vele echte rolmodellen die velen wereldwijd inspireren.Dat is niet alleen nu, maar laat de geschiedenis ook zien. Kom een kijkje nemen in ons archief dat uitpuilt van verhalen van baanbrekende vrouwen die het verschil hebben gemaakt. Antia Wiersma, kennisinstituut Atria

Michelle Obama Eigenlijk had Michelle Obama na haar man president moeten worden. Ze ziet er goed uit, is superslim, houdt uitstekende redevoeringen, is zacht en begripvol, maar geen softie, heel stoer zonder machismo. Ze weet wat ze wil, is onafhankelijk (ook in haar denken) en lijkt een baken van rust. Ja, echt mijn Wonder Woman: een uniek wezen. Dimphy Smeets, Utrecht

