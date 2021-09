‘Witte redders’ zijn niet nodig, steun Afrikaanse wetenschappers bij eigen onderzoek

De rest van de wereld zal baat hebben bij de ervaring van Afrikaanse wetenschappers in het bestrijden van pandemieën, betoogt Samuel Muhula, hoofd Onderzoek & Innovatie bij Amref Flying Doctors.

Het Britse medisch tijdschrift The Lancet publiceerde in juni 2018 al een kritisch stuk over wetenschappers en groepen uit het mondiale noorden die naar armere landen vliegen om onderzoek te doen en gegevens te verzamelen en vervolgens hun bevindingen te publiceren in prestigieuze tijdschriften. Zonder erkenning voor lokale teams en mensen.

Als Keniaanse wetenschapper verbaas ik mij er nog altijd over. Deze manier van onderzoek heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het Afrikaanse continent en zorgt voor ongelijkheid. Zo kunnen we nooit zelf oplossingen ontwikkelen voor gezondheidsproblemen. Hier opgehaalde data worden in een andere context geïnterpreteerd en vertaald naar beleid. Nu, in tijden van Covid-19, wordt deze ongelijkheid nog scherper gevoeld.

Met man en macht willen Afrikaanse wetenschappers een bijdrage leveren om de grootste gezondheidscrisis van de eeuw op te lossen. Zij weten wat er speelt op het continent en kennen de problemen. Dankzij jarenlange ervaring in het bestrijden van epidemieën is er veel kennis op het gebied van vaccinontwikkeling, maar de financiering ontbreekt.

Minder middelen

Dat is niets nieuws. Al decennia staan Afrikaanse onderzoekers buitenspel ten opzichte van collega’s uit het noorden, terwijl een kwart van alle ziektegevallen wereldwijd Afrika treft. Omdat veel Afrikaanse wetenschappers werken in een omgeving met minder middelen, ondersteunen zij vaak noodgedwongen het veldwerk van deze collega’s.

De wetenschappers uit ontwikkelde landen kunnen wel het gedroomde onderzoek uitvoeren. Vaak gebeurt dit met de beste intenties, maar zonder dat de mensen die hun onderzoek mogelijk maken daar profijt van hebben. Afrika wordt gezien als een goudmijn voor onderzoek; een springplank voor grote doorbraken en om jezelf in de kijker te spelen.

Op papier dragen we als Afrikaanse wetenschappers zo weinig bij aan onderzoek en doorbraken die de gezondheidszorg verbeteren.

Logischerwijs financiert het globale noorden onderzoek en medische oplossingen die voor hen prioriteit hebben. Dat betekent dat onderzoek naar ziektebeelden die in westerse landen voorkomen, en naar voor hen relevante behandelmethodes meer middelen krijgen dan onderzoek naar bijvoorbeeld veel voorkomende tropische ziektes in Afrika die relatief gemakkelijk te behandelen zouden kunnen zijn.

Deze kloof wordt weer pijnlijk duidelijk in tijden van corona. Terwijl westerse landen begin dit jaar grote voorraden vaccins konden kopen, zelfs genoeg voor een derde prik, worstelen Afrikaanse landen nog steeds om hun inwoners slechts gedeeltelijk te beschermen. Momenteel is slechts twee procent van de vaccins wereldwijd terechtgekomen in dit continent, minder dan de helft is toegediend. Zonder toegang tot een vaccin blijven levensbedreigende mutaties de kop op steken.

Er is een oplossing

We halen de mondiale gezondheidsdoelen niet zolang de gezondheidsbehoeften van Afrika en de rest van het mondiale zuiden geen prioriteit zijn. Er is een oplossing voor dit probleem: meer investeren in lokale Afrikaanse wetenschappers. Zonder onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit blijven we achter terwijl de rest van de wereld vooruitgaat.

Als onze onderzoeksmogelijkheden en -infrastructuur ondersteuning krijgen, kunnen meer lokale mensen opgeleid worden en onderzoeksinstellingen zichzelf adequaat financieren. Dat bevordert omgevingen die onderzoek mogelijk maken zodat we onze eigen inspanningen kunnen vieren om de groei op dit gebied te versnellen. Het geldt ook voor op grote schaal produceren van vaccins. Vijf Afrikaanse landen produceren die al.

Afrika hoeft zich niet volledig los te maken van het noorden, want samenwerking is de sleutel tot gedeeld succes. Maar we moeten stoppen met white saviourism dat Afrika gered moet worden door het noorden. Juist omdat we leidend kunnen zijn.

