Wisselwerking redactie en lezer als kwaliteitsmeter

Meer nog dan het onmiddellijke ontslag van public editor Spayd sprong het besluit van uitgever Arthur Ochs Sulzberger jr. in het oog om de functie van ombudsman meteen maar te schrappen. Intern noemde hij het instituut ombudsman niet meer van deze tijd. Reacties van lezers en volgers van de krant op de site en via sociale media zijn volgens hem genoeg om inhoud en journalistiek proces te beoordelen. Van redacteuren verwacht hij dat zij zelf afdoende reageren op kritiek en vragen van lezers. Een Readers Center geeft gestalte aan die ontwikkeling.

Het vertrouwen dat burgers in media hebben, is al jaren laag en niets duidt op spoedig herstel

Het is een onvoorziene ommezwaai van een krant met ruim drie miljoen abonnees en die kwaliteit als uithangbord propageert. Vertaald naar Nederlandse begrippen is de stap van ombudsman naar sociale media als 'luis in de pels' op het eerste gezicht ongeloofwaardig. Het vertrouwen dat burgers in media hebben, is al jaren laag en niets duidt op spoedig herstel. Door sociale media met de dikwijls ongenuanceerde teksten en scheldpartijen te laten promoveren tot invloedrijk klachten- en kenniscentrum - veel invloedrijker dan een ombudsman ooit kan zijn - zouden omroepen en dagbladen zichzelf ogenschijnlijk de slechtst denkbare dienst bewijzen.

Geruststellend is dat er nog een andere dimensie zit aan het schrappen van de functie van Spayd. Die is dat media veel moeite doen de wisselwerking met hun abonnees op te waarderen. Reageren op artikelen op de site van Trouw is om technische, logistieke redenen al tijden niet mogelijk. De overstap naar de op abonnees toegesneden, nieuwe site bood tegelijkertijd kans om na te gaan wat de krant voorstaat met lezersreacties. Inmiddels wordt hard gewerkt om reacties op artikelen mogelijk te maken op de site. Later dit jaar moet dat zijn beslag krijgen.

De chef digitaal van Trouw wil niet terug naar de tijden waarin iedereen een gratis profieltje kon aanmaken en erop los kon gaan schelden. "Maar we denken dat als je het lezen en plaatsen van reacties voorbehoudt aan betalende abonnees van de krant, je juist een Trouw-sfeer rondom de artikelen kunt scheppen", zegt hij. "Dat je een interessant forum kunt creëren waar journalisten daadwerkelijk iets kunnen opsteken van de feedback en opmerkingen van hun abonnees en dat ze zich af en toe zelf in de discussie mengen. We gaan ervan uit dat Trouw-abonnees onderling hoffelijker met elkaar omgaan dan anonieme reaguurders dat soms doen."

Die gedachtegang lijkt verrassend veel op die van uitgever Sulzberger jr. van The New York Times. Ze maakt meteen korte metten met de suggestie als zou de redactie haar oor voortaan moeten laten hangen naar een publiek, dat vooral populisme voorstaat en weinig of geen affiniteit heeft met de identiteit van een krant.

De niet gemodereerde reacties op Facebook zijn niet altijd even representatief voor de Trouw-ach­ter­ban

Lezersreacties vergelijken is lastig en heikel. Toch zijn er bij Trouw aantoonbaar flinke verschillen tussen reacties die onder een artikel op Facebook worden gezet en lezersreacties over hetzelfde artikel die per mail naar de redactie worden gestuurd, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Op Facebook kan een enkel artikel honderden reacties opleveren, terwijl hetzelfde artikel als e-mailpost drie of vier lezersreacties te weeg brengt. Omgekeerd komt ook voor, zij het minder vaak.

De niet gemodereerde reacties op Facebook zijn niet altijd even representatief voor de Trouw-achterban. Een enkele maal verwijdert de digitale redactie ze vanwege bijvoorbeeld racisme. Reacties op de site maken het straks voor de redactie serieuzer.

Of dat uiteindelijk ten koste moet gaan van een onafhankelijke ombudsman, zoals bij The New York Times, is een ander verhaal.

