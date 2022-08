‘Winter is coming’ galmt er na dit aestas horribilis door mijn hoofd

Eind 1992 kwalificeerde de Britse koningin Elizabeth het voorbije jaar als ‘annus horribilis’, een verschrikkelijk jaar. Met een blik achterwaarts zou ik de voorbije zomer het predicaat aestas horribilis willen geven. Hoe kon de mooiste troef van de seizoenencyclus tot een verstikkend inferno van bosbranden, ongekende droogte en watertekort muteren? Ook al waren we lang van tevoren voor klimaatverandering gewaarschuwd, de onrust in al die klamme nachten zal nooit wennen.

Maar misschien was zomer 2022 maar een voorproefje van een escalerende cyclus die ons aan het einde van het jaar uitgeput en wanhopig zal achterlaten. Met alvast mijn welgemeende excuses voor dit sombere begin van mijn rentree, maar de mantra uit de serie Game of Thrones galmt door mijn hoofd: ‘Winter is coming’. Nee, geen dreiging van sneeuwstormen met erachter de Night King en zijn leger der doden, zoals in de serie. Het gaat hier om een eventuele ineenstorting van basale en primaire behoeftes, zoals betaalbaar voedsel voor het hele gezin of huizen met voldoende warmte. Omdat het wegvallen van basisbehoeftes is als een scheur in het weefsel dat een samenleving bijeenhoudt.

Voor vele huishoudens is de winter overigens al begonnen, zoals we gisteren konden lezen in Trouw. De wanhoop van de bellers die om hulp vragen omdat ze hun (energie)rekeningen niet meer kunnen betalen is hartverscheurend, en misschien een voorbode van een crisis die alle andere zal overklassen. Deze crisis rond basisbehoeften die onbetaalbaar worden, dreigt miljoenen Nederlanders te treffen. Maar voor de meest kwetsbaren, 1,3 miljoen volgens de ramingen van het Centraal Planbureau, zal zelfs de armoedegrens in zicht komen. Over somber beeld gesproken: ik las vorige week het hoofdcommentaar van de Volkskrant. ‘Mensen zullen het koud krijgen, honger krijgen, dakloos worden. Gezinnen komen onder spanning te staan, rekeningen worden niet meer betaald, kinderen zullen rillend hun huiswerk maken.’ Of de auteur van deze woorden visionair of juist alarmist is geweest, laat ik in het midden. Maar beangstigend blijft het wel.

Als dit bewaarheid wordt, weet ik niet waar de getroffenen enige troost kunnen halen. Maar misschien zullen de maatregelen die de regering zal presenteren de dreigende armoede kunnen indammen. Ze zullen in ieder geval veel verder moeten gaan dan de onmacht van minister Sigrid Kaag toen ze verklaarde: “Die armoedeval is iets wat niet bij Nederland past”. Mee eens natuurlijk, maar een dergelijke constatering dient door concrete stappen te worden gevolgd. In Frankrijk heeft de regering met haar bouclier tarifaire (tariefschild) 22 miljard uitgetrokken om burgers tegen de exploderende energieprijzen te beschermen. Maar Frankrijk is wel een land dat de laatste jaren boven zijn stand heeft geleefd en sinds de pandemie zijn nationale schuld met 500 miljard euro heeft verdiept.

Helaas hangt een schaduw over deze regering, die door wantrouwen en diepe conflicten wordt verscheurd. Vanuit een stervende zomer bezien, lijken de dagen van Rutte IV al geteld. Een kabinetscrisis over belangrijke maar toch secundaire onderwerpen als stikstofemissies of asielopvang terwijl de winter in aantocht is, zou onvergeeflijk zijn.

