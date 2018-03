Winst van lokale partijen duidt op revitalisering van de plaatselijke democratie

Met enige fantasie kan inderdaad gesteld worden dat de stelling alles te maken had met de verkiezingen van gisteren. Als het aanzien van de politiek geschaad wordt, heeft dat immers ook serieuze gevolgen voor de gemeenteraden. Er is echter veel minder fantasie voor nodig om te stellen dat Klaver de gelegenheid misbruikte om de zwakke plek van de regerende coalitie in Den Haag op te zoeken. De leider van GroenLinks schaadt met andere woorden vooral zelf het aanzien van de politiek.

Lees verder na de advertentie

Helaas voor Klaver, de verkiezingen waren opnieuw een aanwijzing dat de bemoeienis van Haagse politici met gemeenteraadsverkiezingen averechts werkt. GroenLinks mag dan mooie uitslagen noteren in een aantal (grotere) gemeenten, het zijn de puur lokale lijsten die er, bij elkaar genomen, de grootste politieke kracht vormen.

Volgens sommigen kan de steeds belangrijkere rol van lokale lijsten een gevaar in zich bergen

Aan de snelle opkomst van lokale lijsten de afgelopen jaren zit een aantal consequenties, sommige positief en andere wellicht reden voor meer zorg.

Het grote aantal lokale lijsten en hun succes zou kunnen wijzen op een revitalisering van de plaatselijke democratie. Sterke betrokkenheid van de kiezer en de gekozene bij in eerste aanleg lokale problemen speelt ongetwijfeld een rol. Niet de Nederlandse identiteit, een hobby van meerdere Haagse politici, houdt mensen bezig, maar de beschikbaarheid van langdurige zorg, een thuiszorgvoorziening als daar behoefte aan is, een schone en goed verlichte straat of anders wel een veilige en prettig leefbare buurt.

De ontwikkeling kan echter ook een voortzetting van de landelijke trend zijn, waarbij de grote politieke partijen meer en meer aan aanhang en geloofwaardigheid inboeten. Mocht dat aspect van doorslaggevende betekenis zijn, dan is er wel degelijk iets ernstigs aan de hand. De politiek, lokaal en landelijk, staat of valt met die geloofwaardigheid.

Volgens sommigen kan de steeds belangrijkere rol van lokale lijsten een gevaar in zich bergen. Gemeenten zouden volgens deze redenering los kunnen komen te staan van de rijksoverheid, met als mogelijk gevolg tegenstellingen binnen het bestuur.

De ervaringen van de afgelopen vier jaar geven geen aanleiding voor deze vrees. Ook lokale partijen hebben in tal van gemeenten aangetoond de uitdagingen van het bestuur aan te kunnen. Het huis van Thorbecke staat vooralsnog stevig overeind.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Hier vindt u andere commentaren.