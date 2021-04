Winkelen op afspraak, is dat aantrekkelijk genoeg of werkt het niet? 

Winkeliers klagen dat het leeg blijft. Het tijdslot leidt niet tot een stormloop van shoppers. Is het te stressvol, winkelen met een blik op de klok? En kun je het wel maken om toch niets te kopen?

Winkelen op afspraak, dat sinds 3 maart mag, het is stressvoller dan je zou willen. Even binnenlopen, hier wat snuffelen, daar wat snuffelen, zonder op de tijd te letten, dat kan gewoon niet. En kun je wel zonder iets te kopen weer weggaan? Vooral dat laatste houdt klanten bezig. Kun je een winkelier wel moeite laten doen om op de website een systeem te maken met tijdsloten en dat alleen maar gebruiken voor het eigen winkelplezier zonder er iets tegenover te zetten? Kun je die winkelier, die nauwelijks inkomsten heeft, door je bezoek de hoop geven dat hij iets gaat verdienen en dan toch niets aanschaffen (“Prettige dag nog”)?

En stel dat je voor een halfuur gereserveerd hebt, en je hebt toch nog even meer tijd nodig om die nieuwe gordijnen uit te zoeken, kan dat wel? Wie dupeer je dan precies?

Dilemma

Het is een dilemma waar veel kopers mee worstelen. Winkeliers hebben dat haarscherp in de gaten, blijkt uit hun websites. Daar staan geruststellende boodschappen op. Nee, het is niet verplicht om iets te kopen. Kom vooral gezellig kijken.

Inderdaad, kijken in het echt is altijd fijner. Want online shoppen is veilig en praktisch, maar klanten willen toch iets even kunnen vastpakken. De kleur bekijken, want hoe rood is die jas nu precies?

Vooral de tijdsdruk is een gezamenlijk probleem voor winkelier en klant, met name voor kleinere zaken, of zaken met smalle gangpaden. In een ruim opgezet tuincentrum valt het niet op als enkele klanten langer blijven dan mag. En, het omgekeerde, ook niet als enkele klanten toch niet komen opdagen. Dat is anders als er maar een of twee klanten tegelijk binnen mogen en ze komen beiden niet. Afmelden hoeft niet, er is geen verschijningsplicht.

Niet opdagen

Winkelierskoepel INretail heeft met petities, een rechtszaak en dringende pleidooien er steeds voor gepleit om niet-essentiële winkels deels weer open te stellen. Dat is ook gebeurd, met steeds een aanpassing. Maar nu, ruim een maand nadat het winkelen met een tijdslot is ingevoerd, stelt INretail vast dat het onvoldoende is om het voortbestaan van menige zaak te garanderen. Te vaak komen klanten toch niet opdagen. Van een stormloop van shoppers is geen sprake, mensen zijn eerder voorzichtig dan gretig.

Opnieuw vraagt de koepel om een verruiming van maatregelen. De vraag is of dat tot meer omzet zal leiden. Gaat u eerder naar een kledingzaak zonder afspraak, met het risico dat het daar druk is, of lokt juist het tijdslot u naar de kledingrekken en pashokjes? Zelf zou ik het geen prettig idee vinden om in een winkel te zijn waar het elk moment onverwacht druk kan worden. Met een blik op de klok snel speuren naar een broek met een andere kleur, daagt ook niet erg uit tot kopen.

Wat zijn uw ervaringen met winkelen op afspraak?

Reageren? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.