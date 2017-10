Winkelen, liefhebben en af en toe bang zijn voor de 'eindkrak'

Het was maar een schamel berichtje, dat te midden van alle kabinetsformaties, oorlogsnieuws en andere dystopieën het Journaal niet eens haalde: op 23 september 2017 zou het eind der tijden aanbreken. Let wel: aanbreken. Dus niet in één keer alles weg maar een geleidelijke verandering op aarde, het begin van het einde. Aldus de Amerikaanse numeroloog David Meade die het had uitgerekend aan de hand van het getal 33 en een of andere stand van een paar planeten.

Het meest verstandige aan die Meade lijkt mij nog dat-ie niet met een finale apocalyps in één keer aan kwam zetten; zo kunnen we hem natuurlijk nooit op onjuistheid betrappen, want probeer maar eens te bewijzen dat er op 23 september geen definitief einde is ingezet. Ik mag dan wel gewoon naar Albert Heijn zijn geweest en 's avonds naar Studio Sport hebben gekeken, maar dat maakt mij gewoon tot een onnozelaar die de tekenen niet verstaat.

Onnozelaar

Je kunt lacherig doen over deze zoveelste aankondiging van de doodstuipen der aarde, maar in wezen is het een uiting van ons oerbesef dat niet alleen de mens eindig is, maar ook de hele mensheid. Dat is een gedachte die we overdag het liefst wegstoppen. We hebben het al moeilijk genoeg met de sterfelijkheid van de mens, maar dat onze soort helemaal zal verdampen is vrijwel onverteerbaar.

Toch zijn niet alleen de volgelingen van David Meade, Jan en Hannie en ex-Feyenoordhooligan Wim van Zanten (wier namen ik allemaal als Nederlandse volgelingen van David Meade op internet aantrof) het er over eens, maar ook de wetenschappers; alleen verschillen de termijnen waarin ze denken. Stephen Hawking heeft het over 'de eindkrak', zoiets als een oerknal in de toekomst, waarbij het heelal in zijn geheel instort, iets wat wij als mensen waarschijnlijk niet eens zullen meemaken.