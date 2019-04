Willen de prominenten het CDA de kant van zelfbenoemde wereldburgers opsturen? Onbegrijpelijk

Hoe moeilijk kan het zijn om een koers te bepalen voor een partij met zo’n rijke traditie? Dat dacht ik na het lezen van het manifest van CDA-prominenten. Werkelijk alles wat zij zeggen staat mijlenver van mijn eigen gevoel af en naar mijn stellige overtuiging ook van een groot deel van de ‘natuurlijke’ potentiële CDA-achterban. Ik dacht over de prominenten: waarom zoeken jullie niet je toevlucht bij GroenLinks?

Natuurlijk meen ik dat laatste niet serieus. We moeten het samen rooien. Maar ik kreeg zelf die opmerking regelmatig de andere kant op: waarom ga je niet naar FvD? Ik vond echter: je club laat je niet in de steek. Bij de onheuse kinderpardondraai heb ik toch het lidmaatschap opgezegd. Het was de druppel, nadat ik mij al steeds minder verbonden voelde met het CDA na de voortdurende steun aan meer Europese integratie, het instappen op de klimaattrein, en het niet willen(?) oplossen van de immigratie- en integratieproblematiek.

Het voelt echter vreemd en ontheemd om geen deel van de familie meer te zijn, want ik ben christen-democraat in hart en nieren. Het antwoord ligt volgens mij in dit inzicht: niet ik, maar het CDA zelf verwijdert zich razendsnel van de christendemocratie. Ik word gewoon weer lid, wellicht kan ik bijdragen aan een club binnen het CDA die dit geluid uitdraagt.

Van de anywheres, de zelfbenoemde wereldburgers, heeft het CDA altijd weinig steun gehad

Kant van de wereldburgers Hoe zou de koers dan wel moeten zijn? Het CDA hoort gewoon het land te regeren. Zo werd er lang gedacht in dit land. Keer op keer kreeg de partij het vertrouwen van een groot deel van de bevolking. Voornamelijk van de somewheres, de mensen die geworteld zijn in lokale plaats en cultuur. Van de anywheres, de zelfbenoemde wereldburgers, heeft het CDA altijd weinig steun gehad. En nu willen de prominenten toch de kant van deze wereldburgers op. Onbegrijpelijk, en ook weer niet: het is het logische gevolg als je niet meer bent geworteld in je bronnen en in de samenleving. 1) Niet geworteld in de bronnen: er is een vergeten alternatief voor het ongenadige groengeloof: Groen van Prinsterer. Een vergeten gedeeld oecumenisch beginsel: subsidiariteit (wat Nederland kan doen, moet de EU niet doen. Wat de maatschappij kan doen, moet de overheid niet doen). 2) Niet geworteld in de samenleving: heeft er iemand in de achterban staan juichen toen recent de CDA-Eerste Kamerleden de SGP-remwet ten aanzien van Europese integratie blokkeerden? Stop de torenbouw van Brussel. De prominenten vinden het CDA te flets. Vooruit, daar ben ik het mee eens. Het wordt tijd dat het licht van de traditie en het licht van de ‘stillen in den lande’ weer op de reflector van de CDA-volksvertegenwoordigers wordt weerkaatst. Maar ik geloof er niets van dat de voorgestelde prominentenkoers past bij de christendemocratische traditie en dat deze koers aansluit bij de (potentiële) CDA-achterban. Het wordt een centrumkoers genoemd. Bedoelen ze het centrum van de EU-macht? Het centrum van het algemeen volksgevoelen is het in ieder geval niet.

Christenallergie Het is beter aan te sluiten bij de christelijke cultureel-conservatieve beweging in Europa: de Kurz-koers van de christendemocratisch Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Wortel in het christelijk geloof. Vertel vandaaruit het verhaal over een democratische rechtsstaat met een neutrale (niet-seculiere) overheid. De christenallergie in de samenleving trekt voorbij: het bewijs zagen we in ‘De Luizenmoeder’. Werk aan een partij die weer bekendstaat om redelijkheid en nuchterheid, met goede voelsprieten in de samenleving. Zo moeilijk kan een koers bepalen niet zijn voor een partij die gewoon het land hoort te regeren.

