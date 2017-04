Willem-Alexander vindt een goed evenwicht tussen merk en mens

Hij schuwde het niet om te tonen hoe hij als puber tegenover zijn ouders stond, welke rol de ziekte van zijn depressieve vader daarin speelde, hoezeer de dood van zijn broer Friso hem nog altijd aangrijpt en wat hij zijn oudste dochter Amalia wil meegeven om haar voor te bereiden op het koningschap. Fouten maken, grenzen overschrijden, zijn de adviezen die hij haar geeft.

De magie van de koningshuizen is doorgaans gediend met afstand tot het volk. In een tijd waarin sociale media merken kunnen maken en breken, gelden andere regels. Daarbij kan nabijheid juist bijdragen aan de magie. Dat heeft koning Willem-Alexander goed begrepen, zo blijkt uit dit interview. Hij wil in zijn ambt een verbindende bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dat is ook zo ongeveer het enige wat hij als koning nog kan doen, nu er ook een einde is gekomen aan de beperkte politieke rol die de vorst van Nederland officieel kon hebben bij de formatie.

Zonder harnas

Eerder al heeft Willem-Alexander laten weten wat zijn visie op het koningschap is. Hij wilde en wil nog steeds dicht bij de mensen staan, hij wil zo min mogelijk afstand. Juist doordat de koning zo zonder harnas in beeld was, werd duidelijk hoezeer het hem ernst is om zijn rol op deze wijze te vervullen. Als moderne koning wil Willem-Alexander de zorgen van de Nederlandse bevolking delen en begrip hebben voor diegenen die bang, bezorgd of boos zijn als het gaat om klimaatverandering, vluchtelingenproblemen of de immigratie.

Die rol kan een president of minister-president natuurlijk ook vervullen. Maar juist omdat het koningschap voor het leven geldt, kan een vorst een duurzame factor zijn in het verbinden van allerlei bevolkingsgroepen. Dat het daarbij niet alleen gaat om de toevallige afkomst van een vorst als eerstgeborene, maar dat daarbij ook opvoeding en een levenslange opleiding nodig zijn, heeft de koning in dit interview duidelijk gemaakt.

Een hedendaagse vorst kan zich niet meer verschuilen achter paleismuren, maar moet ook op goede momenten actief in de media optreden.

Willem-Alexander moet als moderne koning in een delicaat evenwicht positie zien te kiezen tussen merk en mens. Dat is hem met dit unieke televisie-interview goed gelukt.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

