Willem-Alexander verving zaterdag ook de mythe door de werkelijkheid

De cirkel is rond, dacht ik na de woorden van de koning. Niet in die zin dat alles is opgelost, maar wel dat wat in naam van koning Willem III verlaat, halfslachtig en onzuiver begon – de afschaffing van de slavernij –, nu door Willem-Alexander met gebogen hoofd werd herdacht. Zijn welgekozen en doorvoelde woorden waren waarop ik had gehoopt, maar niet op durfde rekenen.

Dat hij de excuses die de regering eind vorig jaar maakte, zou bekrachtigen, was wel verwacht, en hij deed dat zichtbaar ‘met hart en ziel’. Maar dat hij niet alleen sprak over het functioneren van de Nederlandse staat, maar ook over dat van zijn eigen familie, gaf zijn boodschap een kwetsbare, persoonlijke lading. Het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis loopt nog, daar had hij zich op kunnen beroepen, maar dat deed hij niet, hij wachtte niet en vroeg vergiffenis voor het feit dat zijn voorgangers niets deden tegen de slavernij, terwijl dit toch een misdaad tegen de menselijkheid was.

Er klonk gejuich en applaus, er waren tranen

Het belangrijkste was natuurlijk dat zijn woorden de nakomelingen van de slaven zouden bereiken, en getuige de reacties op zijn speech was dat zeker het geval. Er klonk gejuich en applaus, er waren tranen. Mij raakten zijn woorden ook, mede omdat ik mij voor een boek ooit heb beziggehouden met de mythe dat Willem III de verlosser der slaven was, iets wat misschien de bijzondere band verklaart die de inwoners van Suriname en de Antillen altijd hebben gehad met de Oranjes.

In de koloniën werd de afschaffing van de slavernij verkocht als een persoonlijk geschenk van de koning aan zijn geliefde kinderen. Daarmee moest voorkomen worden dat de voormalige slaven, die overigens in Suriname nog tien jaar onder staatstoezicht op de plantages moesten werken, zich tegen het koloniale gezag zouden keren. In het Historisch Nieuwsblad heeft Jaco Alberts onder de titel De mythe van Willem de Goede beschreven hoe dit in zijn werk ging. Diverse oorlogsbodems stoomden vanuit Nederland op naar de West, met aan boord honderden militairen om de orde te gaan bewaren. Tegelijkertijd werden de slaven onderworpen aan een intensieve dankbaarheidstraining.

De gouverneurs in Suriname en op Curaçao spraken over een koning die ‘verlangt allen onder zijn vaderlijk gezag gelukkig te zien’, missionarissen en zendelingen leerden de slaven een loflied: ‘Gi koning Willem bigi nem (Des konings naam zij hooggeacht), a potti ala ningri fri (Hij maakte ons, arme negers vrij), a poeloe wi na sjem (van schande en van slavernij)’.

Bovenmenselijke proporties

Het effect was groot, Willem III kreeg bovenmenselijke proporties. Een vrijgemaakte slaaf op Curaçao verwoordde het zo: “Aan Willem den groote! Aan den vriend der menschheid, die God in zijne daden evenaart”.

In werkelijkheid had de koning niets anders gedaan dan zijn handtekening zetten onder een wet die de Staten-Generaal hem op zijn vakantieadres in Wiesbaden liet bezorgen. Van enige betrokkenheid bij deze kwestie had hij – alom erkend als leeghoofd – nooit blijk gegeven, petities en smeekbedes liet hij voor zover bekend onbeantwoord.

Wat Willem-Alexander zaterdag deed, was daarom ook dit: hij verving de mythe door de werkelijkheid. Misschien wordt de cirkel nooit echt rond. Was misdaan werd, kan niet ongedaan worden gemaakt. Maar het is erkend.