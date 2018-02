Willekeur bij de IND: waarom kreeg Saakasjvili wél een verblijfsvergunning?

Ik zie nog het ontredderde gezicht van de jonge vluchteling (Yezidi) voor me. De IND had zojuist, na maanden wachten, een afwijzende beschikking gestuurd over zijn aanvraag tot gezinshereniging met zijn vrouw, ook een Yezidi, die in Duitsland woont. Bij de vlucht uit het oog verloren en tot zijn grote geluk opnieuw in Duitsland gevonden met een verblijfsvergunning.

Volgens de IND-beschikking voldoet hij aan alle gestelde eisen. Hij heeft een verblijfsvergunning, een geschikte woning, is gehuwd en verdient het wettelijk minimuminkomen in een leuke baan. Hij kan zijn vrouw dus onderhouden (zoals de wet voorschrijft). Toch wordt zijn situatie als ‘niet-duurzaam’ bestempeld. Hij had namelijk op het moment van aanvraag al een jaar lang moeten werken met datzelfde minimumloon en hij werkte toen slechts drie maanden (met een contract). Ondanks zijn goede vooruitzichten, contractverlenging met uitzicht op een vast contract en carrièremogelijkheden. De ruimte die de IND-beambte volgens de brief heeft om positief te beschikken, heeft men niet gebruikt en de gezinshereniging wordt afgewezen.

Gelijkheidsprincipe

Dat staat in schril contrast met de ‘onmiddellijke’ gezinshereniging van Mikheil Saakasjvili die 14 februari op tv blij zijn verblijfspas toonde. Ik gun dat de man van harte, maar het roept wel veel vragen op. Hij heeft hier nog nooit gewerkt en al helemaal niet het voorafgaande jaar. Een verdienmodel in Nederland is er dus niet, ook geen arbeidscontract. Zijn gezin woont nog steeds in het buitenland en toch: ‘een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging’. Moet het gelijkheidsprincipe niet worden toegepast of is de één een beetje meer gelijk dan de ander? Heeft het te maken met zijn vrouw, die Nederlandse is en waarschijnlijk nog steeds een Nederlands paspoort heeft? Heeft het te maken met zijn bekendheid?

Eén van beiden, en in dit geval de echtgenote, moet toch in Nederland wonen, een baan met een contract hebben en genoeg verdienen om in het eigen levensonderhoud en dat van het gezin te kunnen voorzien? Zo zijn de regels bij gezinshereniging. Aan geen van deze voorwaarden voldoet Saakasjvili.

Maar status is kennelijk voldoende om met onmiddellijke ingang statushouder te kunnen worden. Het verslagen, bedroefde gezicht van ‘mijn’ vluchteling krijg ik niet uit mijn gedachten. Zijn vrouw zal, zonder haar man, moeten bevallen in Duitsland. De regels worden wel erg willekeurig toegepast.

De oud-president van Georgië, Michail Saakasjvili, werd in december opgepakt door de Oekraïense politie. Zijn aanhangers blokkeerden het politiebusje, waarna Saakasjvili zichzelf wist te bevrijden.

