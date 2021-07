Wilders wil ons doen geloven dat zijn veroordeling hem niet raakt, maar erg overtuigend is het niet

Over het Wilders-proces had ik gemengde gevoelens, vooral omdat het de verdachte in staat stelde de pose van politieke martelaar aan te nemen. Maar toen ik gisteren de uitspraak van de Hoge Raad volgde en hoorde hoe de eerdere veroordeling wegens zijn ‘minder Marokkanen’-hetze overeind bleef, dacht ik toch: dit is goed.

We moeten niet accepteren of normaliseren dat een politicus kan oproepen tot de reductie van een categorie burgers op grond van hun etniciteit, dat gaat de wettelijke grenzen te buiten. En dat justitie er een zaak van maakte, was niet zo gek. Is het OM er eenmaal van overtuigd dat een strafbaar feit is gepleegd, dan kan het moeilijk van vervolging afzien omdat de verdachte daar politieke munt uit zou kunnen slaan.

Of Wilders zijn proces werkelijk heeft ervaren als een geschenk, valt onmogelijk te achterhalen. Maar ik denk dat zijn laaiende verontwaardiging over de rechtsgang, hoe slim ook gespeeld, niet louter uit berekening voortkomt. Of zou het hem in het geheel niet raken tot aan de hoogste instantie toe veroordeeld te worden? Dat wil hij ons doen geloven (‘Deze uitspraak bestaat voor mij niet!’), maar erg overtuigend is het niet.

Anti-Marrokanen-opzetje

Als hij zijn anti-Marrokanen-opzetje, want dat was het, er was niets spontaans aan, op veiliger bodem had willen uitvoeren, dan had hij voor de vloer van de Tweede Kamer moeten kiezen. Volksvertegenwoordigers en bewindslieden genieten daar, anders dan op straat, parlementaire immuniteit. Zij kunnen, aldus artikel 71 van de Grondwet, ‘niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij hebben gezegd in de vergaderingen van de Staten-Generaal’. Het enige dat hun kan overkomen, is dat de voorzitter hen kapittelt op basis van het reglement van orde, dat onder andere belediging verbiedt. In het ergste geval kan hun het woord worden ontnomen of verdere deelname aan de vergadering worden ontzegd.

Of dit veel voorstelt, is de vraag. Wilders mocht onlangs ongestoord beweren ‘als ik vind dat Kaag sympathie heeft voor Isis, dan heeft ze daar sympathie voor’, en PVV-Kamerlid Gidi Markuszower deed daar vorige week nog een schepje bovenop: “We weten allemaal dat Sigrid Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat weten we toch?”

Er klonk protest, GroenLinks verliet het debat, maar de voorzitter van dienst zag er geen kwaad in, dit leek hem typisch iets dat een Kamerlid gewoon moest kunnen zeggen. Geen wonder, we hebben het over Martin Bosma, PVV’er en lid van het presidium van de Tweede Kamer. Hij was indertijd ook, let op, betrokken bij de ‘Marokkanen-speech’, zo bleek uit een RTL-reconstructie. De PVV is zowel giftig buiten het parlement als daarbinnen.

Sigrid Kaag schreef intussen een stuk waarin ze pleitte voor meer waardigheid in het parlementaire debat. “Als de Tweede Kamer mensen wil dienen, moeten wij ons als parlementariërs op een andere manier tot elkaar verhouden. Hier ga ik ook bij mezelf te rade.”

Wilders reageerde met één woord: ‘Heks’.

En vonniste zichzelf.