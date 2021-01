Wilders wil gezellig oer-Hollands moslims wegpesten

Een land waar geen plek is voor mensen uit islamitische landen, waar een einde wordt gemaakt aan diversiteitsgeneuzel en subsidies voor multiculticlubs. Een land waar de koran wordt verboden en moskeeën moeten sluiten. Waar een nog op te richten ministerie van de-islamisering ervoor dient te zorgen dat een vrij Nederland kan voortbestaan.

Een land waar criminelen aan de digitale schandpaal worden genageld, waar taakstraffen niet meer bestaan en de grensbewaking in ere wordt hersteld. Waar het leger de straten van Nederland terug zal veroveren zodat iedereen zich met gerust hart als Zwarte Piet kan schminken.

Dit is de gedroomde wereld van de PVV, waar de ‘oer-Hollandse gezelligheid’ zal zegevieren op die verschrikkelijke islam. Aldus Geert Wilders in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Bij Het Parool zijn ze er kennelijk zo aan gewend dat een politiek leider een geloofsovertuiging op haast alle mogelijke manieren wil verbannen, dat de krant aanvankelijk kopte met het nieuws dat de PVV pleit voor 140 kilometer rijden op de snelweg en de portemonnee trekt voor de gezondheidszorg. Ook dat zijn interessante punten, maar net iets minder relevant.

Lichte chaos

Het gaat de PVV, de tweede partij van het land, voor de wind. Afgaande op alle peilingen lijkt alleen Wilders op dit moment een bedreiging te kunnen vormen voor Mark Rutte. In het verleden wilde de PVV nog wel eens flink tekeer gaan tegen de EU, maar die strategie bleek electoraal minder succesvol. De nexit is gedegradeerd tot een achterpagina van het partijprogramma. Wat de Britten kunnen, kunnen wij ook, schrijft Wilders, hetgeen een weinig overtuigende boodschap is gezien de lichte chaos aan de andere kant van de Noordzee. Liever doopt de PVV-leider alles in een saus van anti-islam; zo heeft ook het welzijn van dieren te lijden onder ‘voortgaande islamisering’.

Je ziet waar dit op uitdraait: Wilders boekt een grote verkiezingswinst (anderhalf miljoen stemmen of meer) en zal zijn plek aan de formatietafel opeisen. Niet voor niets staat in zijn programma dat wat hem betreft de drie grootste partijen straks verplicht moeten worden te onderhandelen over een nieuw kabinet.

In een interview met De Telegraaf erkent Wilders dat zijn partij water bij de wijn zal moeten doen. De PVV pleit bijvoorbeeld voor het in zijn geheel afschaffen van de publieke omroep (vehikel van het multiculturalisme), een volstrekt onrealistisch voorstel. Maar het loslaten van deze eis valt voor Wilders wel te verantwoorden, mits de NPO zijn favoriete programma Opsporing Verzocht blijft uitzenden.

Grondwet bij grofvuil

Moeilijker worden de discussies over het terugdringen van de islam in Nederland, voor Wilders ‘topprioriteit’. Zo wil de PVV artikel 23 behouden, maar moeten de islamitische scholen dicht en zouden mensen met een dubbele nationaliteit niet meer mogen stemmen. Zo wordt de Grondwet gemakshalve bij het grofvuil gezet.

De kans dat de PVV straks kan regeren of gedogen, is nihil. Wopke Hoekstra vindt het programma van Wilders ‘geen aanbeveling om samen op weg te gaan’, zei hij dit weekend, maar resoluut nee kwam niet over zijn lippen. Dat is iets om te onthouden, mocht Wilders straks inderdaad een monsterzege behalen en het CDA de woorden van Piet Hein Donner aanhaalt dat dit land nu eenmaal geregeerd moet worden.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.