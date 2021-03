Wilders’ programma is ongrondwettelijk, onuitvoerbaar en dus onbeduidend

Je moet Geert Wilders toch iets substantieels nageven: af en toe trekt hij zich wel iets aan van de kritiek. Als dat hem tenminste uitkomt.

Bij de vorige Kamerverkiezingen bulderde de politieke planeet van het ­lachen: het door Wilders’ PVV ­wereldkundig gemaakt verkiezingsprogramma telde toen krap één bladzijde. Misschien passend bij een partij die maar één lid telt, maar met aan het groteske grenzende provocaties moet je voorzichtig zijn.

Tot ieders verrassing telt het huidige verkiezingsprogramma van Wilders’ partij niet minder dan 52 pagina’s! Ik ging gisteren bij de politieke geloofsbelijdenis van de Partij Voor de Vrijheid op bezoek.

Verzorgder

Het oogde in ieder geval verzorgder dan vier jaar geleden, wat niet bijster moeilijk is: grote kleuren­foto’s als illustratie van de twaalf hoofdstukken met thema’s als zorg, veiligheid, klimaat of onderwijs. Meestal met de hakbijl geschreven maar toch leesbaar. Het begint op een verkiezingsprogramma te lijken, hoewel het voornamelijk om hoofdstuk één gaat: ‘Uw Nederland’. Dit gaat over de traditionele punten van de man die sinds jaren zijn vrijheid kwijt is: immigratie en vooral islam. Hier staan de meest ongrondwettelijke en onuitvoerbare voorstellen van de partij: sluiten van islamscholen en moskeeën, plus koranverbod. Nu mag je natuurlijk heel boos worden op deze discriminatoire en godsdienstvrijheid beperkende oekazes. Ongrondwettelijk, onuitvoerbaar en daardoor onbeduidend blijven ze wel.

Je kunt ook de strategische waarde ervan doorgronden. Door bewust op discriminatie van staatswegen aan te sturen, stelt Wilders zijn plek in de oppositie voor jaren veilig. Dit geeft hem de mogelijkheid om zijn slachtofferschap te benadrukken van een partij die door de rest wordt uitgesloten. Electoraal altijd lonend.

Toetreden tot een regeringscoalitie en handen vuilmaken is hachelijker. Als gedoogpartij wist de PVV in 2012 niet hoe snel hij zijn partners moest laten vallen toen er sprake was van bezuinigingen. In een interview met De Telegraaf gaf Wilders aan tot wanneer hij deze strategie zal volgen, te weten een goede tien jaar: “Als ik in 2031 67 jaar en 4 maanden word, hou ik ermee op”.

Hoon oogsten

Kun je dan de vraag opwerpen of wegens dat eerste hoofdstuk de PVV verboden moet worden? Het zou mijn keus niet zijn. Wie in zijn programma een bijbelverbod en het sluiten van alle kerken bepleit, zal alleen maar hoon oogsten en zelfuitsluiting bekrachtigen. De hele collectie Suske en Wiske willen verbieden, mag ook.

Maar probeer eens de mogelijkheid van 1,3 miljoen kiezers te ontnemen om op de tweede partij van het land en eerste van de oppositie te stemmen. Broeiend ongenoegen verzekerd in rechtsstaat Nederland.

Ja, CP’86 werd ooit verboden. Maar die splinterpartij is met zijn onbeduidende 32.000 stemmen nooit in de Kamer gekomen. Bovendien is democratie niet voor bange mensen. Je zult het met eeuwige oppositiepartij PVV en zijn leider nog wat jaren moeten doen, in ieder geval tot Wilders de eerbiedige leeftijd van 67 jaar en 4 maanden heeft bereikt.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.