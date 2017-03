De nestor onder de Franse journalisten, Jean-Pierre Elkabbach (79), begon hem het vuur na aan de schenen te leggen. En hoe moest men daar in Brussel op de tsunami aan Europees populisme reageren? Moscovici keek hem aan met de blik van een bevroren makreel. Hallo, de volgende revolutie was toch in Nederland gepland met de angstaanjagende verkiezingsoverwinning van die Gairt Ouilders? De EU-commissaris bleef rustig en legde de interviewer uit dat Wilders maar een voetnoot was in de Nederlandse politiek. Dat de PVV-leider volgens peilingen waarschijnlijk niet de grootste zou worden en mocht dit gebeuren, dan alleen met een karig percentage.

Bovendien, gezien de algemene afkeer van zijn denkbeelden, was zijn kans om premier te worden nul komma nul. Ik veerde op: nu hoor je het van een ander. Al die tonnen inkt om ons tegen het bruinelaarzenconcerto te waarschuwen. Al die geforceerde handel in angstvisioenen! Al die preken voor eigen parochie die de werkelijkheid miskenden! Wilders is een voetnoot! Trump haalde bijna 50 procent van de stemmen in de VS in november. Een maand later werd de rechtspopulistische presidentskandidaat Norbert Hofer van de Oostenrijkse FPÖ verslagen met toch nog 46 procent van de stemmen. En in Frankrijk geven de peilingen de nationaal-populist Marine Le Pen gemiddeld 43 procent in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Onze premier is een lachebek

En in Nederland? Volgens peilingen komt electorale dwerg en eeuwige voetnoot Wilders niet over de 18 procent en blijft er 82 procent die hem uitsluit. Kan het nu eens afgelopen zijn met die handel in somberheid? Nederland is niet grimmig, niet racistisch, niet bruin maar keurig geharkt met overal rotondes, stoplichten en gelukkige mensen die van saaie maar vreedzame campagnes houden. De premier is een lachebek en de oppositie lacht met hem mee alvorens straks met zijn allen in zijn treintje te stappen. Er zijn natuurlijk hier en daar engerds die, bijvoorbeeld, onze moslimse medeburgers op internet beschimpen en schandelijk vervloeken. In totaal in een jaar nog geen vijfhonderd geregistreerde gevallen op een bevolking van 17 miljoen mensen van wie 960.000 moslims en miljarden tweets en internetreacties. Moet je hiervoor op je kale berg toch de alarmklok in Delfts Blauw gaan beroeren?

Als hier een electorale discussie over identiteit ontstaat, gaat het niet over deportaties en rivieren van bloed maar over het Wilhelmus staand aanheffen en Zwarte Piet met een roetveeg aankleden. Onschuldiger kan het niet. En lieve collega Seada Nourhussen, je hoeft geen afkeer van Nederland te hebben want meer dan tien jaar geleden was het hier veel erger: mijn collega’s columnisten Van Gogh en Fortuyn werden op straat wreed vermoord en uit allochtonië werd begripvol geklapt voor 11 september. Maar nu zijn we gelukkig weer hoopvol, optimistisch en koersen we richting welvaart en een consensuskabinet. Hoera!