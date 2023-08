Wilders en Yesilgöz, outcasts onder elkaar

Is het niet raar om de man die de aureool van het cordon sanitaire al jaren boven zijn hoofd voelt zweven, nu in een rechtbank te zien getuigen met op zijn kruin de stralenkrans van de authentieke martelaar? Niet meer in de beklaagdenbank van een zittingszaal die hij ‘op zijn duimpje kent’ en waar hij vroeger ‘dagen aaneenreeg’ in het minder-Marokkanen-proces, zoals Trouw woensdag als inleiding expliciet noteerde.

Vervelende en ongemakkelijke waarheid voor sommigen, maar ze zullen het nu met dat andere facet van het personage moeten doen. Niet dat van de radicaal-rechtse censor die koran en moskee wil verbieden. Maar van de bedreigde politicus die vanuit de extra beveiligde rechtbank op Schiphol ons toevertrouwt: “Ik probeer me zo goed mogelijk niet te laten leiden door de angst te worden vermoord.”

Eigenlijk is PVV-leider Geert Wilders wat men in het Engels een outcast noemt, een castaway van de logische en correcte orde der dingen. Hij hoort, kort samengevat, aan de andere kant van het politieke spectrum te staan en zou, in dat hypothetische geval, zeker door heel links worden omarmd en geknuffeld. Op de linkerflank dus, waar men van oudsher denkt dat alleen daar de echte strijd voor de vrijheid van meningsuiting kan worden gevoerd evenals het gevecht tegen het obscurantisme, het religieuze fanatisme en etnische onverdraagzaamheid. Of dit nu nog steeds geldt, is een andere discussie.

Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me plots af hoe het elan van solidariteit zijn contouren zou krijgen als niet Wilders, maar Jesse Klaver (GroenLinks) al bijna twintig jaar door, ik zeg maar wat, Amerikaanse supremacists, Duitse neonazi’s en leden van christelijke religieuze sekten met de dood zou worden bedreigd (ongeveer duizend keer per jaar bij Wilders). En dat in het buitenland een prijs op zijn hoofd zou worden gezet. Men zou ongetwijfeld met fierheid zijn moed bezingen, omdat hij zijn werk standvastig blijft doen terwijl zoveel collega’s voor heel veel minder de Kamer uitvluchten.

Goed, die Wilders is geen Klaver en heeft zichzelf verkeerd gecast. Op een korte adempauze na in een rechtbank zoals dinsdag, zal men vooral zijn andere facet blijven benadrukken. Maar het is ook goed om eerlijk toe te geven dat de scheidslijn tussen de politieke paria en de moedige martelaar soms heel dun kan zijn.

Volgens mij wordt demissionaire minister van Justitie Dilan Yesilgöz ook als outcast gezien. Opgevoed in een links gezin vluchtte ze als kind uit Turkije naar Nederland, waar haar vader politiek asiel vroeg en kreeg. Ze begon haar politieke carrière in een linkse wolk (SP, GL, PvdA) maar emancipeerde zich vervolgens van progressieve identiteitsbetutteling bij de VVD. En nu als lijsttrekker ambieert ze het premierschap.

Wat had het bij links voor een ongeëvenaard enthousiasme kunnen zorgen: een jonge politica met migratieachtergrond, ex-vluchtelinge ook nog, die de eerste Nederlandse vrouwelijke premier kan worden. Alle hokjes aangevinkt. Probleem: Yesilgöz doet dit op rechts. Dit is tegen de politieke natuur in! Dit is verloochening en verraad aan je vluchtelingenoorsprong, hoor je uit gefrustreerde kelen. Onlangs heeft Yesilgöz verklaart dat ze Wilders niet uitsluit. Misschien niet eens zo verbazingwekkend onder outcasts.

