Wilders en Baudet zitten vast in hun ideologische dwangbuis, het volk niet

Een mooie, eerlijke erkenning. Die natuurlijk meteen werd gevolgd door excuses van de hitsers in kwestie - of nee, wacht, ik check nog even. Vreemd: geen excuses.

Je hoort wel eens iets, dezer dagen, over de elite en het volk. Het land zou in handen zijn gevallen van een verzameling al te hoog opgeleide types, woonachtig in een gordel van onbetaalbaarheid, mensen die volslagen vervreemd zijn geraakt van hun wortels en dus van het volk - dat echter geheel aan hen is overgeleverd. Het is een categorie die in het leven is geroepen door lieden die zelf net zo goed tot de elite behoren - financieel, cultureel, politiek - maar doen alsof ze het volk belichamen.

"Daar moet een piemel in!" klinkt heel wat angst­aan­ja­gen­der dan 'verdunning' en 'is­la­mi­se­ring'.

Ik denk dat deze tweedeling veel te schematisch en gemakzuchtig is; het volk is gemêleerd, de elite ook. Maar als ik er toch even aan vasthoud, dan leert het voorbeeld van Beverwaard me vooral dat de vreemdelingenhaat van het volk iets anders is dan die van de nieuw-rechtse elite. De afkeer van de buitenstaander, waar geen enkele menselijke groep immuun voor is, uit zich bij het volk op rauwe wijze. "Daar moet een piemel in!", riep men in Steenbergen tegen een voorstander van opvang van vluchtelingen. Dat klinkt heel wat angstaanjagender dan de deftige dictie waarmee Kamerleden spreken over het gevaar van 'omvolking', 'verdunning' en 'islamisering'.