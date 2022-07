Wilde de politie het gebruik van het vuurwapen achteraf rechtvaardigen?

Soms heb je het gevoel dat je langs een diep ravijn loopt en dat alleen een zuchtje wind je in de afgrond zou kunnen doen tuimelen. Zo gaat het ook in geval van ernstige sociale conflicten die hun desastreuze weerslag op het land kunnen hebben. Dan hoop je op de-escalerende krachten die een tuimeling in de diepte kunnen neutraliseren.

Dat is gelukkig wat nu gebeurt na het schietincident op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen, dinsdagavond.

Het was alleen geen zuchtje maar een krachtige rukwind die plots langs dit ravijn blies. Als de politiekogel niet de spijl van de tractorcabine maar het hoofd van de zestienjarige boerenzoon Jouke had geraakt, was er een explosieve situatie ontstaan.

Een situatie die in staat was geweest om het land ernstig te ontwrichten. Actievoerende boeren hebben de laatste tijd laten zien dat ze bepaalde dubieuze en harde methodes niet schuwen en zelfs bereid zijn om bewindslieden thuis te intimideren. Wat dan als uit hun midden een volstrekt onschuldige zestienjarige door een politiekogel was bezweken?

Gelukkig is dit niet het geval en aan het dramatische incident wordt van verschillende kanten de-escalerend gewerkt. Allereerst door de beschoten jongen zelf, die in vele interviews geen tekens van wraakzucht heeft getoond.

Hoewel hij onjuist is behandeld, met handboeien om is afgevoerd, ten onterecht verdacht werd van ‘poging tot doodslag’ en een nacht op een politiebureau moest doorbrengen, wil hij de agent die op hem schoot ontmoeten, ‘om te begrijpen waarom dit is gebeurd’. Ook van de kant van de agent is goodwill te bespeuren: hij zit ziek thuis maar gaat op het verzoek van Jouke in.

Dan is er zijn moeder, die verscheen bij de demonstratie bij het politiebureau waar haar zoon werd vastgehouden. Tegen de Volkskrant zei ze: ‘Ik dacht: dit gaat helemaal mis. Het wordt één grote timmerij.’ Daarom vroeg ze de boze boeren te vertrekken, en gehoorzamend waren ze binnen twintig minuten allemaal weg.

Dan waren er ook de agenten op het politiebureau die volgens Jouke het beste met hem voor hadden, alsof ‘ze na het zien van het filmpje al hun eigen conclusies hadden getrokken.’ Jouke: ‘Ze kwamen de hele tijd aan met koffie en cake. Ik mocht continu rondjes lopen en dan gingen ze met me praten. Dat was echt super.’

De video die de boerenzoon duidelijk vrijpleit (traag optrekken met de tractor en minstens vijf meter om de agenten heen rijden) heeft het OM ook gezien. Mede daardoor werd de zaak tegen hem geseponeerd ‘op basis van een zorgvuldig en tegelijkertijd snel onderzoek.’ Wat je de ultieme de-escalatie kunt noemen.

Vraag blijft wel hoe het kon gebeuren dat deze adolescent, al opgezadeld met een trauma, met een volkomen uit de lucht gegrepen beschuldiging van ‘poging tot doodslag’ ook nog als verdachte werd aangemerkt en dus gebrandmerkt. Verbijsterend en schandelijk.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de politieleiding deze op zand gebouwde verdachtmaking heeft geconstrueerd om het gebruik van een politievuurwapen achteraf te rechtvaardigen. Vergis ik me? Hoe dan ook lijkt het mij dat deze kwestie een stevig onderzoek behoeft.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.