Wil je de kloof tussen politiek en burgers dichten? Kijk naar Ierland

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (Ser), schreef over de vertrouwenskloof tussen burgers en politiek (Opinie, 22 februari). Zij stelde dat mensen meer met elkaar in contact moeten komen zodat er meer begrip voor elkaars situatie ontstaat. In datzelfde kader verscheen op 27 februari een pleidooi van Joep Schouten, voorzitter van de koepelorganisatie van gepensioneerden, om ouderen via de Ser mee te laten praten. Liggen daar echt de oplossingen om de kloof te verkleinen?

Het pleidooi van Mariëtte Hamer verdient lof. Verbazingwekkend is wel dat ze daartoe een verzoek neerlegt bij de volgende regering en voorbij lijkt te gaan aan mogelijkheden om de Ser en haar advisering zelf te hervormen.

Goede, afgewogen advisering is essentieel, maar het betekent niet dat je niet eens in de zoveel tijd naar het hoe, wat en wie ervan kijkt. Zo’n doorlichting gaat ook over de vraag hoe representatief de Ser anno 2017 nog is als ontmoetingspunt van spelers in de economie.

Waar zijn de economisch actieve burgers buiten het formele systeem? Waar zijn groepen van niet meer werkzame burgers met een groot economisch belang? Joep Schouten deed de suggestie om ouderen een directe vertegenwoordiging te geven in de raad. Het zou de Ser inderdaad sieren om hardop de vraag te stellen of de eigen structuur na ruim 65 jaar niet aan heroverweging toe is.

Of de vertrouwenskloof tussen politiek en burgers overbrugd zal worden middels een uitbreiding van de raad met nieuwe middelaars, zoals ouderenorganisaties , is de vraag. Natuurlijk heeft Schouten wel een punt als hij aangeeft dat gepensioneerden en werkenden mee moeten kunnen praten in Ser-adviezen die hen rechtstreeks aangaan. Maar dat is iets anders dan ook hen een formele plek te geven binnen de raad.

Burgers en politiek

Het gaat om iets fundamentelers: de kloof overbruggen tussen burgers en politiek. Het vertrouwen en de deelname van burgers in gevestigde instituties is afgenomen. Er is meer twijfel over van bovenaf gestuurde processen en de inhoud daarvan. Hoe feitelijk onjuist zo’n conclusie wellicht ook is, de perceptie ten aanzien van gevestigde instituties kantelt of is al gekanteld. De individuele burger is minder geneigd zijn oren te laten hangen naar autoriteit. Er is daarom behoefte aan bestuurlijke vormen die vertrouwen wekken en op termijn vertrouwen kunnen genereren. Dat kan door burgers mee te laten denken en hen zichtbare niet van bovenaf georkestreerde invloed te geven op politieke advisering en besluitvorming.

Een sterk voorbeeld van zo’n proces-in-wording biedt Ierland. Daar werd vorig jaar een Citizens’ Assembly ingesteld. Deze is - net als de Ser - een voorportaal voor beraadslagingen in de formele politiek. De 99 leden tellende Citizens’ Assembly is een afspiegeling van het kiesregister en bestaat daarmee uit individuele burgers zonder last of ruggespraak.

Een extern bureau verricht de selectie. Wel heeft de assembly een door de overheid benoemde technisch voorzitter en een ambtelijk secretariaat. De regering en het parlement hebben deze raad formeel mandaat gegeven om hen te adviseren. Het heeft daarmee een begin van continuïteit en gezag, nodig om haar onafhankelijkheid van de politieke waan van de dag te borgen. Over onderwerpen die de assembly onder handen heeft, spreekt het parlement niet totdat er een advies ligt. Daarmee is de raad een voorbeeld van rechtstreekse vertegenwoordiging van burgers met een direct kanaal naar de politieke arena.

De Ser beschikt over voldoende ruimte om verandering niet over te laten aan een volgend kabinet. Juist nu is er behoefte aan initiatieven met bestuurlijke moed als basis. Een kans om niet te missen, omdat de Ser regering en parlement ook ongevraagd kan adviseren.