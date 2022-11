Wil je aandacht? Zo hard mogelijk gillen

Weinig trekkers op de weg, deze dagen. Lekker rustig. Prompt begint ook de populariteit van de BoerBurgerBeweging (BBB) in politieke peilingen af te brokkelen. Wil het nog wat worden met die Provinciale Statenverkiezingen, dan moet er toch weer eens actie ondernomen worden.

Ik wil niet opruien, hoor, maar wellicht kunnen boze boeren hun terreurtrekkers deze keer gebruiken om het onderwijs te ­intimideren: ze zullen zich gesteund weten door BBB, de partij die in haar programma onder het kopje Onderwijs schrijft: ‘Foute of suggestieve informatie over welke sector of groep mensen dan ook, verdwijnt uit de schoolboeken. […] Voordat schoolboeken en lespakketten aan leerlingen worden aangeboden toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda.’

Het is interessant dat een ­partij die het niet zo nauw neemt met de wetenschappelijke werkelijkheid rondom, pakweg, stikstof, nu ineens aandringt op keiharde feitelijkheid. Maar waar het BBB werkelijk om te doen is, blijkt één puntje verder: ‘Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden.’

Dit is rechtstreeks overgenomen uit het handboek ‘Hoe Begin Ik Een Extreemrechtse Populistische Partij?’, hoofdstuk 3: Het Meldpunt. Als praktijkvoorbeelden lezen we daar over Forum voor Democratie, dat een meldpunt in het leven riep waar NSB’ers ‘linkse leraren’ konden aangeven. Ongetwijfeld geïnspireerd door het al even fascistoïde Polenmeldpunt van de PVV, waarmee Wilders c.s. een decennium geleden flinke media-aandacht wisten te genereren. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om: aandacht.

21 procentjes te veel naar rechts

Politici schatten de publieke opinie nogal eens als te rechts in. Dat is een van de conclusies van de Vlaamse politicologen Stefaan Walgrave, Julie Sevenans en Karolin Soontjens in hun onlangs verschenen studie Politicians’ reading of public opinion and its biases. In een interview met deze krant haalden zij het voorbeeld aan van de stelling ‘België mag nooit iemand uitzetten naar een land waar mensenrechten worden geschonden’. Een ruime meerderheid van de kiezers, 69 procent, was het daarmee eens, maar politici schatten dat percentage op 48 procent. Dat is dus 21 procentjes te veel naar rechts.

Het is aannemelijk dat in Nederland soortgelijke inschattingsfouten gemaakt worden als in de onderzochte landen België, Canada, Duitsland en Zwitserland. Onderzoeker Walrave wijst als mogelijke verklaring aan: ‘De dominantie van rechtse groepen op sociale media. De luidste roepers vinden de meeste weerklank.’

Het is niet zo vreemd dat klimaatactivisten zijn overgeschakeld op acties die als ‘extreem’ worden ervaren. Na een zomer van boerenophef weet iedereen: alleen als je zo hard mogelijk gilt, maak je kans in de aandachtsfeer van media en politici te belanden.