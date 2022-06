Wil ik dat Ongehoord Nederland wordt verboden?

Met de entree van Ongehoord Nederland in ons omroepbestel hebben we de verlengde arm van PVV en FvD in de ether gekregen. Iedereen kon weten wat de ‘toegevoegde waarde’ (aldus de Raad voor Cultuur) van ON zou behelzen, en net als in het parlement zou de grote vraag zijn hoe een democratisch opererend instituut moet reageren op democratie-ondermijnende stemmen binnen eigen gelederen.

In beide gevallen is het nogal behelpen, er zijn reglementen en codes, maar die betreffen vooral de vorm van het parlementaire debat c.q. het journalistieke product, niet de inhoud of de bedoeling ervan. Daar zijn goede redenen voor, allemaal terug te voeren op het woord ‘vrijheid’, maar daarmee is de begrenzing van het extreemrechtse haatzaaien een wel heel moeilijke klus geworden.

In de Kamer is het de voorzitter die de aanvallen van PVV en FvD moet zien te temperen, wat betekent dat zij hen verzoekt zich retorisch wat in te houden, meestal zonder resultaat. De publieke omroep beschikt over een ombudsman, en diens bevindingen kunnen het NPO-bestuur munitie geven om sancties te treffen, zoals nu wordt overwogen.

Dat gaat verder dan wat in de Kamer gebeurt, maar de volksvertegenwoordiging is dan ook welhaast onaantastbaar, dat geldt voor de nationale televisie net wat minder. Al blijft het vervreemdend dat ON wordt verweten ‘onvoldoende door te vragen’, alsof dat ooit de bedoeling was bij gasten als Wilders, Baudet en Filip Dewinter (Vlaams Belang). Alsof ON niet precies is opgericht om hun ideeën over ‘omvolking’ en dergelijke een zo groot mogelijk podium te geven.

Maar wat zou ik dan willen? Dat ON verboden werd? Ik vind het juist zo’n goed idee dat burgers het recht hebben om bij voldoende steun een eigen omroep te beginnen. Dan moet ik dat recht ook gunnen aan clubs die de mijne niet zijn. Tenzij ze een gevaar vormen voor de hele samenleving, maar wie bepaalt dat? Licht wanhopig greep ik naar de onlangs verschenen bundel Ware tolerantie, en dan niet naar mijn eigen bijdrage daaraan, maar naar die van dieper denkende auteurs.

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren spreekt bijvoorbeeld over tolerantie als een vorm van strijdbaar geduld, ofwel ‘het verdragen van wat men tegelijk als een kwaad of een onrecht blijft bestrijden’. Een belangrijke vermaning aan iedereen die denkt het kwaad of onrecht simpelweg te kunnen laten verdwijnen door het te verbieden; was de werkelijkheid maar zo maakbaar.

Maar ook wie erkent dat dat niet zo is, stuit op grenzen. Rechtssocioloog Kees Schuyt stelt het scherp: ‘Waar de democratische rechtsstaat ernstig in zijn fundamenten wordt bedreigd door het fanatisme van intolerante politieke partijen, wordt tolerantie daarvan een teken van zwakte, misschien zelfs van medeplichtigheid aan de doodsteek aan de democratie’.

Een objectief criterium voor de grens tussen tolereren en niet-tolereren hebben we dan nog steeds niet, dat is ook onmogelijk, het blijft een kwestie van weging. Bij discussies over onze Grondwet stelde de regering in 2019 dat ‘menselijke waardigheid’ het ‘overkoepelend uitgangspunt’ is. ON liet Filip Dewinter ongehinderd spreken over immigranten als een ‘kankergezwel’. Het lijkt me onverenigbaar.