Wil iedereen zich straks herinneren hoe cruciaal het onderwijs was in coronatijd?

Mijn man van 62 is al 42 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Na een periode van online lesgeven lijkt het erop dat de scholen weer opengaan. Ze gaan niet open vanwege het snelle vaccinatiebeleid of omdat de besmettingen in een razend tempo afnemen. Nee, ze gaan open onder druk van ouders en vanwege de zorg die er is omtrent oplopende ‘achterstanden’ van kwetsbare kinderen – een groep waarop trouwens al jaren flink wordt bezuinigd. Over achterstanden in coronatijd maken we ons blijkbaar wel zorgen.

De scholen gaan weer open, want onderwijs is blijkbaar cruciaal. Dat was het niet toen er, in een tijd dat het geld volgens Rutte tegen de plinten op klotste, een nieuwe cao afgesloten moest worden. Er moesten meerdere demonstraties aan te pas komen om de jarenlange nullijn waar het onderwijs op had gestaan een beetje te compenseren.

Nu gaan de scholen onder druk van politici, deskundigen en ouders weer open. Iedereen blij, behalve de uitvoerenden, de leerkrachten. Die moeten straks met 28 kinderen in een lokaal, vaak kleiner dan hun eigen huiskamer, zonder enige bescherming of afspraken over afstand houden, weer fysiek les gaan geven. Kinderen kunnen ziek zijn zonder dat ze symptomen hebben. Als mijn man besmet wordt door een kind uit zijn klas, kan hij bij gebrek aan ic-bedden misschien niet eens op de ic terecht.

Stuitend vind ik het dat geen bestuurder, politicus of bond zich uitlaat over wat dit voor leerkrachten betekent. Niemand heeft het over welke maatregelen genomen moeten worden om de onderwijzers zo gezond mogelijk hun werk te laten doen. Hebben ze voorrang op de ic? Is er al een partij chirurgische mondkapjes gestuurd naar de basisscholen? Waarschijnlijk is er niets geregeld.

De gezondheid van leerkrachten lijkt van ondergeschikt belang: onderwijs is cruciaal voor het welzijn van ouders en kinderen, dus gaan de scholen weer open. Wil iedereen zich straks deze tijd herinneren en vooral hoe cruciaal het onderwijs – net als trouwens gezondheidszorg, ouderenzorg, politie – was in coronatijd? Willen politici, ouders en beleidsmedewerkers dan ook voor het onderwijs opkomen als onderwijzers weer jarenlang op de nullijn dreigen te belanden, omdat de kosten van deze coronacrisis zeer waarschijnlijk opgebracht moeten gaan worden door de mensen die het land overeind hebben gehouden, toen het bijna op instorten stond?

