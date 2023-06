Wil Hoekstra alsnog de pin uit zijn onontplofte granaat trekken, en dus een kabinetscrisis?

Dat de LTO uit de onderhandelingen over een duurzamere landbouw is gestapt, komt natuurlijk door de BBB. De LTO zal dat zelf niet zo zeggen, maar boeren in den lande doen dat wel. Waarom zou je onderhandelen, en dus water bij de wijn doen, als je verwacht dat jouw partij bij de volgende verkiezingen heel groot, misschien de grootste zal worden?

Na de BBB-overwinning bij de Statenverkiezingen en de aanhoudende populariteit in de peilingen, zou het vreemd zijn als het platteland níet verkeerde in ongeduldige afwachting van de volgende, beslissende slag; de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Toegegeven, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst; Forum voor Democratie veroverde ooit ook bijna het hele land bij Statenverkiezingen, om vervolgens alles uit handen te laten vallen. Maar hoewel nog moet blijken of de BBB een stabiele partij is of wordt, zo instabiel als Forum is welhaast onmogelijk.

Op naar de parlementsverkiezingen dus. Die staan op de agenda voor 2025, maar wie weet kan het eerder, wie weet valt eerdaags het kabinet, alle hoop is wat dat betreft gevestigd op het CDA. “Ik mag hopen dat het CDA het kabinet eindelijk laat klappen”, zegt melkveehouder en vakbondsbestuurder Jeroen van Maanen in De Stentor. “Laten we eerst zorgen dat dit zootje opdondert, dan zien we daarna verder. Wellicht dat er met de BBB wel afspraken te maken zijn. Die gaat uit van boerenverstand en dat verbetert elk plan.”

Overigens remt de gedachte aan een opstomende BBB sowieso al de neiging tot drastische ingrepen in de landbouw, denkt men in boerenkringen, ook als de coalitie het nog even uitzingt. Bart Kemp, voorman van Agractie, die in maart al wegliep van de onderhandelingstafel, zegt te verwachten dat het kabinet zich ‘niet zal branden aan pijnlijke maatregelen’. Want: “Het CDA is als de dood voor weerstand.”

Kortom, alle ogen zijn gericht op Wopke Hoekstra, die zichzelf in een onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd. Opgejaagd door de BBB, die bij de Statenverkiezingen in veel delen van het land de plek van het CDA overnam, wierp hij zich binnen de coalitie op als spreekbuis van de boeren. Het regeerakkoord moest worden opengebroken, de stikstofaanpak versoepeld. Maar, zei hij er eind maart bij: nu nog niet. Eerst moest er een landbouwakkoord liggen, en het was ook belangrijk te wachten op de vorming van coalities in de provincies.

Blijkbaar verwachtte Hoekstra dat deze twee processen zouden leiden tot verwatering van de kabinetsplannen, waarna hij dat kon claimen als zijn zege en de coalitiegenoten tot concessies kon dwingen. Maar nu een landbouwakkoord van de baan is (en de provincies nog geen helder beeld opleveren), is het kabinet vastbesloten zélf met een aanpak te komen. Hoekstra’s strategie van uitstellen en stilzitten werkt niet meer.

Wil hij alsnog de pin uit zijn onontplofte granaat trekken en het tot een kabinetscrisis laten komen? Dan dreigen er vervroegde verkiezingen, met rampzalige vooruitzichten voor het CDA – de BBB kan niet wachten. Legt hij zich toch neer bij het kabinetsbeleid? Bij pijnlijke maatregelen? Dan zal dat worden ervaren als woordbreuk, en dat zal hem worden ingewreven, tot 2025 aan toe. De BBB wacht de oogst wel af.