Wijs ik naar rechts, wijs jij naar links, en zo wast iedereen zijn handen in onschuld

We doen een rondje pot verwijt de ketel, ofwel debatteren voor beginners. Het begint met Nida. Nadat in 2014 een ambtenaar van justitie was ontslagen omdat ze IS 'een vooropgezet zionistisch plan' had genoemd, dacht de Rotterdamse partij dat het een goed idee was om Israël inderdaad te vergelijken met IS, en daar een tweet van rond te sturen. Een grove actie, die maandag uiteindelijk leidde tot het einde van het Links Verbond in Rotterdam.

Lees verder na de advertentie

"Het zijn onze neo-nazi's", zei professor Afshin Ellian gisteren over Nida. Ook een niet-malse vergelijking. En daar reageerde publicist Joshua Livestro dan weer als volgt op: "Over de rassentheoretici van Forum voor Democratie hoor je Ellian alleen vergoeilijkende taal uitslaan". Ja, hoe zit dat met Forum? Afgelopen zomer zat ik in een radiodebat met columnist Bart Schut, verbonden aan het Nieuw Israëlisch Weekblad, nadat ik had geschreven dat politici als Trump, Baudet en Wilders zelf niet fascistisch zijn, maar dat gedachtegoed wel salonfähig maken. Schut vond dat belachelijk, beweerde dat ik het over gaskamers had gehad en verzekerde dat FvD en PVV nooit fascistisch konden zijn 'omdat er zoveel Joden op stemmen'. Vergelijkingen met de jaren dertig vond hij sowieso uit den boze. Totdat hij zelf enkele weken geleden met 1933 op de proppen kwam: de samenwerking van links Rotterdam met Nida deed hem denken aan de samenwerking van rechts Duitsland met de nazi's.