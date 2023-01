Wijndrinkers leven langer

Grote schrik bij de Ephi’s: ook het ministerie van landbouw is door de cancelcultuur (het vandaag verbieden wat gisteren doodnormaal was) aangetast. Minister Piet Adema heeft een lange lijst opgesteld van honden die straks niet meer in de polders mogen huppelen en dus gefokt worden. Wellicht goedbedoeld omdat het gaat om beestjes met platte snuiten die hierdoor niet goed kunnen ademen. Alleen staat het ras van ons eigen hondje op de dodenlijst van Adema terwijl Jampo kan heus goed respireren. Weet Adema wel dat shih tzu’s in de 17de eeuw al in Tibet in boeddhistische kloosters werden gefokt? Dit omdat een shih tzu het enige dier was dat Boeddha op zijn reis naar de verlichting mocht vergezellen.

Men weet uit gekkigheid niet meer te verzinnen wat onder de sabel van de cancelwoede moet bezwijken. Deze week in het Bretonse Erquy wordt een pannenkoekenhuis voor de rechtbank gesleept en moet misschien zijn deuren sluiten: een buurman in deze regio die de bakermat is van de Franse pannenkoek (crêpes bretonnes), vindt dat er in zijn tuin te veel naar pannenkoeken ruikt. Maar wat in Canada in de maak is lijkt me veel erger. Volgens het advies van het verslavingscentrum CCSA, wat later, wie weet, in een heus verbod kan muteren, mogen de onderdanen van Justin Trudeau niet meer dan twee glazen alcohol per week drinken. Dat het ongeremd nuttigen van alcoholische dranken slecht is voor de gezondheid is, weten we allang. Maar alleen twee glazen bier per week?

Bier is onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse erfgoed

Voordat we Heineken, Amstel en de andere 422 Nederlandse biermerken gaan cancelen, moeten we wel beseffen dat bier onlosmakelijk verbonden is met het Nederlandse erfgoed. Al in de middeleeuwen propten de Hollanders zich vol met vloeibare gerst. Hoewel bier toen minder alcohol bevatte, ging het wel om zo’n 300 liter bier per persoon per jaar in de Lage Landen (is nu 72 liter). En wat zou de mens vandaag zijn zonder die wijngaarden die de Romeinen overal in de door hen bezette gebieden aanlegden? Zonder god Bacchus en zijn zoete wijn verrijkt met laurier, amandelen, gember, kaneel, rozenblaadjes of mirre en saffraan geen orgieën die die naam waardig zouden zijn. Filosoof Theophrastus van Eresus (371v.Chr.), schreef in een essay over dronkenschap dat wijn een geschenk was van god Dionysos aan de mens om ouderdom te verzachten.

Ook christenen mogen zich op hun hoofd krabben. Zij beschouwen wijn als het surrogaat van het bloed van Jezus Christus. Als misdienaar mocht ik af en toe stiekem aan dat wonder lebberen. Mijn vader die bijna negentig werd, dronk zijn hele leven bijna een fles rode wijn per dag aan tafel. Zijn moeder die drieënnegentig is geworden evenveel, plus een ‘slaapmutsje’ voor dat ze naar bed ging. Ooit vergezelde ik mijn vader naar de slijterij waar hij zijn mandfles liet vullen. Boven de toonbank stond in chocoladeletters geschreven: ‘Wijndrinkers leven langer dan waterdrinkers’. Altijd gedacht dat dit een staaltje propaganda was van slinkse middenstanders. Totdat ik las het onderzoek van de Wageningse wetenschapper Martinette Streppel in 2009: een half glaasje alcohol per dag verlengt de levensverwachting met ruim twee jaar in vergelijking met geheelonthouders. Proost!

