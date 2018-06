Wijn bij de kapper? Zo lang de kapper maar niet zelf mee gaat pimpelen

Vol zeg Lees verder na de advertentie Na een bezoek aan de slijter, de kapper, de visboer en de slager (met evenzovele versnaperingen) op zoek naar de auto. Eindelijk gevonden. Niet vergeten, mammie bellen. Eerst even van de parkeerplaats af. Wat is het hier weer vol zeg. Wil Cordes Enkhuizen

Leven naast de brouwerij Winkelstraten in ons land kunnen inderdaad wel een oppepper gebruiken. Maar om dit probleem nu met alcohol te lijf te gaan, lijkt mij een slechte strategie. Als klanten beneveld 'helemaal los kunnen gaan', komen ze vast de volgende dag verhaal halen over hun verkeerde keuze of het veel te korte kapsel. Kopen wordt pas fun als we kopen wat we echt nodig hebben. Helemaal als je een hulpvaardige verkoopster treft, een prettige bediening en een goede sfeer. Bewaar dat wijntje voor echt speciale gelegenheden. Martha Gobetz Drachten We moeten wijn leren drinken en waarderen. Je drinkt niet om de tijd te doden in de kapsalon Gerda Bruinsma

Wijn moet je leren drinken In veel landen is wijn een cultuurgoed. Het hoort er gewoon bij, zonder al te veel discussie. In Nederland is dat anders. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw dronk alleen de happy few. Sindsdien is er veel veranderd. De consumptie vervijfvoudigde. De politiek heeft een haat-liefdeverhouding met wijn. Sommigen denken dat het een wondermiddel is om de detailhandel te redden. Anderen denormaliseren wijn en broeden op betuttelende maatregelen. Wat is wijsheid? We moeten wijn leren drinken en waarderen. Je drinkt niet tegen de dorst of om de tijd te doden in de kapsalon. Het meest geniet je van wijn als je het glas met aandacht drinkt, liefst samen met vrienden of familie aan een goed gevulde tafel. En ja, dat kun je leren. Gerda Bruinsma Veenendaal

Afslaan is moeilijk Wij hebben een winkel en wij zouden er ook graag drank willen schenken. Maar ik heb een broer die niet tegen alcohol kan. Het is heel moeilijk voor hem om drankjes af te slaan. Voor hem en voor vele anderen is het beter als hij gewoon veilig naar de kapper kan gaan. Bovendien is het probleem van lege winkelstraten niet op te lossen door de regels te verruimen. Zelf ga ik alleen naar winkels waar het personeel vriendelijk is. En ik koop zelden iets via internet, omdat ik voor mijn werk al veel te veel op de pc moet werken. M. Botman Sittard

Alle middelen geoorloofd Ze zijn wel consequent bij de VVD: alle middelen voor meer omzet zijn geoorloofd. Het feit dat alcohol een harddrug is die enorme schade aanricht, daar reppen we niet over. Wat ik echt niet begrijp, is dat verschillende partijen enthousiast zijn over het VVD-voorstel om 'mengformules' in winkelstraten toe te staan. Monique Daalhuijsen Bussum