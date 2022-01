We kunnen natuurlijk gaan discussiëren over de precieze terminologie. Is het radicaal-rechts, extreemrechts, fascisme of nationaalsocialisme? Ik zeg niet dat het allemaal één pot nat is, laat historici en politicologen zich er vooral over buigen, maar in het licht van de actualiteit houdt mij meer bezig wát er gaande is dan hoe het heet.

Denkend aan de bestorming van het Capitool in de VS en aan de politieke agressie in eigen land - zowel vanaf het Forumpodium als bij huizen van ministers, nu ook met brandende fakkels - kan ik niets anders concluderen dan dit: wij zijn een bedreigde democratie. De architecten van de haat drinken hun wijn, strikken hun das, incasseren hun parlementaire salaris en roepen intussen op het land in de fik te steken. Genoeg verdwaalde geesten die een poging willen wagen, en dat zijn - zoals James Kennedy donderdag zei in Trouw – echt niet alleen maatschappelijke losers.

Het is zinloos de terugkeer van het fascisme te willen aantonen, alleen al “omdat er nog nooit een ideologie als een kopie van zichzelf is ‘teruggekeerd’”, stelt Bas Heijne in zijn inleiding bij Menno ter Braaks essay ‘Het nationaalsocialisme als rancuneleer’, dat komend weekeinde als heruitgave verschijnt. Ter Braak, die op 14 mei 1940 zelfmoord pleegde, schreef het stuk in 1937. Hij richtte zijn pijlen in eerste instantie op de NSB, maar zijn analyse reikte verder dan die ene partij, het ging hem om het hele nationaalsocialistische verschijnsel. Niet alles is toepasbaar op de dag van vandaag - inderdaad, het heden is nooit een kopie van het verleden - maar ik trof meer dan genoeg gelijkenissen.

Ook Ter Braak wil het fascisme niet afdoen als een zaak van of voor mislukkelingen. Hij ziet het als een beweging van rancune, en die overstijgt klassenverschillen. Waar mensen denken recht te hebben op alles, maar met minder genoegen moeten nemen - dat hoeft niet alleen over geld te gaan - is wrok een sentiment dat iedereen kan koesteren. En precies dat is wat het nationaalsocialisme doet: het koestert de wrok. En het zet die om in haat; Ter Braak citeert de NSB-schrijver George Kettmann die dichtte: “Weet dit: het heeft den langsten tijd geduurd, dan komen wij – wij durven jullie haten!”

Het bedrieglijke van de rancune is voor Ter Braak dat die in de handen van een beweging als de NSB een doel in zichzelf wordt. De redenen ervoor kunnen constant wisselen, en dat verwart critici die willen begrijpen waar het vandaan komt - dan zou er wellicht een oplossing zijn. Maar de rancuneleer vreest niets meer dan het einde van de rancune. Buitenstaanders worden bovendien licht op het verkeerde been gezet door de ‘diepte’ waar het nationaalsocialisme zich in hult, door te spreken over een ‘revolutie van de geest’ en meer van dat moois. Intussen draait het juist om de oppervlakte. Ter Braak: “Het zijn de formules van de haat, de stembuigingen van de nijd, de schelheid van de laster, waarop men de welwillenden steeds weer attent moet maken!”

Hoort u dit, welwillenden?