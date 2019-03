Wij, jongeren, aanvaarden geen leven in angst en vernietiging. Wij eisen klimaatactie

Wij, jongeren, zijn zeer bezorgd over onze toekomst. De mensheid is op dit moment de zesde massale uitsterving van soorten aan het veroorzaken en het wereldwijde klimaatsysteem staat op het randje van een catastrofale crisis. De vernietigende impact wordt al gevoeld door miljoenen mensen over de hele wereld. En toch zijn we nog ver van het behalen van de doelen van het in Parijs gesloten akkoord.

Wij, jonge mensen, maken meer dan de helft van de wereldbevolking uit. Onze generatie is grootgebracht tijdens de klimaatcrisis en we zullen ermee moeten dealen voor de rest van ons leven. Ondanks dit gegeven worden de meesten van ons niet meegenomen in de lokale, nationale of internationale besluitvorming. We zijn de stemloze toekomst van de mensheid.

Bedreiging

Wij zullen dit onrecht niet langer aanvaarden. Wij eisen klimaatrechtvaardigheid. Wij eisen rechtvaardigheid voor alle vroegere, huidige en toekomstige slachtoffers van de klimaatcrisis. En daarom komen wij in opstand. Tijdens de voorbije maanden zijn wereldwijd vele duizenden van ons al de straat opgegaan. En we zullen onze stem nog luider laten klinken. Op 15 maart protesteren wij in alle werelddelen in meer dan 45 landen.

We moeten eindelijk de klimaatcrisis als een crisis behandelen. Het is de grootste bedreiging in de menselijke geschiedenis en we zullen niet langer de inertie accepteren die onze gehele beschaving bedreigt. We zullen geen leven in angst en vernietiging aanvaarden. We hebben het recht om onze dromen en onze hoop te beleven. De klimaatverandering is al bezig. Mensen zijn hierdoor gestorven, sterven vandaag de dag en zullen nog sterven. Maar we kunnen en zullen deze waanzin stoppen.

Wij, jongeren, zijn begonnen te bewegen. We gaan het lot van de mensheid veranderen, of u dit leuk vindt of niet. Verbonden zullen wij opstaan op 15 maart en nog vele keren daarna tot we klimaatrechtvaardigheid zien geschieden. Wij eisen dat de wereldleiders hun verantwoordelijkheid nemen en deze crisis oplossen. Zij hebben ons in de steek gelaten in het verleden. Laten zij ons in de toekomst nog steeds in de steek, dan gaan wij, jongeren, zelf de verandering teweegbrengen. De jongeren van deze wereld zijn een beweging begonnen en zullen niet meer rusten.

Deze verklaring verschijnt ook in de Britse The Guardian en in kranten in andere landen.