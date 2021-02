Moederlief wordt op 1 mei 90 jaar. De koorts is al voelbaar bij haar drie kinderen, zeven kleinkinderen en, voor zover ze het beseffen, twaalf achterkleinkinderen. Hoe dit te vieren in coronatijd?

Het aanstaande feestvarken verandert aan de telefoon snel in een ijskonijn: “Vergeet het maar, want als ik op die dag toevallig nog leef, zitten we nog in de Macrongevangenis. Ik vier het dan wel zonder mondkapje voor de tv, als er tenminste een mis of een rugbywedstrijd is op die dag.”

In het huidige Franse covid­gevang mag je maar twee volwassenen ontvangen. Even rekenen: ervan uitgaande dat iedereen bereid is honderden kilometers af te leggen, de avondklok (vanaf 18.00 uur) en de lockdown te trotseren, zitten we in onze familie met een potentieel verjaardagsbezoek van negentien volwassenen en twaalf kinderen. Ik vrees dat het een treurige rugbywedstrijd of kerkdienst gaat worden.

‘Dwingelanden uit Den Haag’, die hem willen ‘beschermen’ maar ‘alles kapot maken’

Ik zat tegen deze hoofdbrekens aan te hikken, toen ik de mail van Trouw-abonnee Bert kreeg. Bert wordt precies 53 dagen na moederlief ook negentig lentes. Maar ik had uit zijn lange smeekbede niet de indruk dat het hem om het negentigste jubileum van zijn bestaan ging. Nee, Bert Nooteboom is boos en verdrietig. Tegen die ‘dwingelanden uit Den Haag’, die hem willen ‘beschermen’ maar ‘alles kapot maken’.

‘Wij hebben de Tweede Wereldoorlog mee­gemaakt, dat was erg, maar dit is erger, zeker voor de jeugd! Dat gaat mij aan het hart als oud onderwijsman.’

Ik raakte bevriend met Bert op Facebook. Ik leerde dat zijn oudste broer, toen 26 jaar, op 10 mei 1940 in de Waalhaven sneuvelde, maar dat zijn jongste broer van 87 nog leeft. In 1957 begon hij op de protestantse school ’t Spreeuwenest en hij trouwde in hetzelfde jaar (Bert is al vijf jaar mantelzorger voor zijn vrouw).

Bert kan veel hebben in deze pandemietijd, is weerbaar, behalve op een punt: ‘Ik ben altijd optimist geweest, maar nu ziet mijn leven er uitzichtloos en somber uit (…) Begrijp je dat ik er moedeloos van word dat ik al zeven maanden niet kan zwemmen?’

312 baantjes na een hartklepoperatie

Ja, onze Trouw-abonnee is een ­fanatieke zwemmer van bijna 90 jaar, die door de lockdown vleugellam is gemaakt. Vier keer per week verliet hij om 06.30 uur zijn huis op de fiets om in het zwembad dertig baantjes te trekken. Zelfs nadat hij in augustus 2018 een hartklepoperatie had ondergaan, scheef hij trots twee maanden later op Facebook: ‘Heb sinds de operatie weer 312 baantjes van 25 m. gezwommen!!’

En nu staat in Tiel een gloednieuw zwembad voor hem klaar, maar de Waalslag mag wegens lockdown niet open. ‘Help me a.u.b. verder!’, scheef hij me laatst. Ik wil best De Waalslag een laatste keer waarschuwen, maar of dit helpt…

Geachte Tielse wethouder Frank Groen, zou u een covid-oogje willen dichtknijpen, zodat Bert Noote­boom, 89 jaar, af en toe wat baantjes in uw mooie zwembad de Waalslag kan trekken? Over mogelijke complicaties in coronatijd hoeft u niet bezorgd te zijn: Bert heeft zijn eerste coronaprik al gehad en zoals hij zelf meldt ‘zonder bijwerkingen!’.

