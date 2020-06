Wij, de gekleurde medemens, verkeren al jarenlang in ademnood

Alles is al gezegd over George Floyd en politiegeweld tegen zwarten in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Er zijn woorden die ons raken en woorden die ons bemoedigen om de strijd tegen racisme, discriminatie en onrecht onverbiddelijk door te zetten. Alles is al gezegd; woorden die de stilte in ons bewustzijn vullen, woorden die oordelen en veroordelen, woorden die uit woede en onmacht gezegd moeten worden, woorden die niet gezegd hadden moeten worden en woorden van spijt. Alles is al gezegd en toch wil ik zeggen dat nog niet alles is gedaan.

Ik schreef al meerdere malen over racisme. Omdat veel lezers van deze krant er ongemakkelijk van worden, heb ik erover gedacht om voortaan ‘het r-woord’ te mijden. Elke keer merk ik dat de essentie van mijn boodschap verloren gaat als ik het wel gebruik. Ik kreeg boze brieven en dreigementen op sociale media. En net voordat ik kon zwichten en zelfcensuur kon toepassen, toonde racisme zijn lelijke tanden. Floyd stierf nadat een politieagent met zijn knie meer dan acht minuten op zijn nek leunde.

Geen grote verschillen met de VS

Het is vooral het gevoel van collectieve druk op de nek dat mensen in de VS, Amsterdam, Parijs, Londen, Berlijn en vele andere Europese steden bijeenbracht om met één stem te roepen: ‘I can’t breathe!’ Ik ben naast slachtoffer ook de boodschapper, of in het geval van Floyd, degene die de scene vertolkt. Racisme is niet gegroeid, maar het wordt veel explicieter in beeld gebracht door slachtoffers en medestanders. En dat doet de gemeenschap pijn. En pijn willen we als mens liever uit de weg gaan. Er wordt gezegd dat de situatie in Nederland niet te vergelijken is met de VS. Misschien ligt het aan mij maar ik zie geen grote verschillen. Alleen wordt het racismevirus in de VS in een pan zonder deksel gekookt waardoor de damp zich snel verspreidt en beter zichtbaar is. In Nederland koken we het racismevirus in een doofpot met deksel, waardoor de damp krampachtig in de pot blijft zitten. Soms ontsnapt er wat, waarop we snel controleren of de deksel nog goed zit.

De gruwelijke dood van Floyd is de druppel die de deksel van de doofpot heeft geblazen. De collectieve boosheid in Nederland heeft de politici wakker geschud. Eerst trokken ze zich terug in hun bunker, op zoek naar de deksel en wachtend op het geschikte moment om de damp terug in de pan te duwen.

De misser van Halsema

De misser van burgemeester Femke Halsema om het vreedzame protest op de Dam in goede banen te leiden, bleek het juiste moment. Zij werd de judas en kreeg alle kritiek. Ook van Baudet en Wilders die niet eens in de wetenschap van anderhalvemeter afstand geloven. Zij roepen het hardst om haar vertrek. Anderen hekelen de burgemeester om haar onverantwoordelijkheid om zoveel mensen bij elkaar te laten komen terwijl iedereen zijn uiterste best doet om Covid-19 terug te dringen. Gelukkig hebben de demonstraties in andere Nederlandse steden laten zien dat er met respect voor elkaar en Covid-19 met volle emotie gedemonstreerd kan worden. Het is geen strijd tussen corona of racisme. Beide zijn helaas aanwezig in onze samenleving en beide ontnemen een deel van de bevolking de adem.

Wij, de gekleurde medemens, verkeren al jarenlang in ademnood. Op allerlei manieren geven we tekens aan de politiek en aan de maatschappij zoals een judoka in verwurgingsstand aftikt. Een roep om hulp! De onverantwoorde scheidsrechter is niet Femke Halsema, maar de premier die weigert om ‘ippon’ te roepen om het gevecht te beëindigen. Alles is al gezegd en toch wil ik nog zeggen dat het de hoogste tijd is voor verandering!

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.