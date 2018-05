Wiebes slaat de plank mis in Groningen

Het broze, pas herstelde vertrouwen van de Groningers in Den Haag is zo alweer verdampt.

Het conflict met de bestuurders uit het aardbevingsgebied spitste zich toe op ruim 1500 huizen in Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer. De bewoners hoorden al eerder dat hun huizen te onveilig zijn om te wonen, en ze zouden ieder moment een officieel ‘versterkingsadvies’ in de bus krijgen. Dat is nu opnieuw in de wachtkamer gezet, omdat Wiebes eerst de nieuwe risico-analyse van deskundigen wil zien.

Vanuit Gronings perspectief is dit de zoveelste Haagse uit­stel­ma­noeu­vre

Rationeel heeft de minister wel een punt. Zijn zo bejubelde besluit in maart om de gaswinning versneld tot nul af te bouwen, betekent dat ook het risico op een zware aardbeving de komende jaren zal veranderen. De Mijnraad komt bovendien al voor de zomer met de nieuwe analyse. Je zou dus kunnen redeneren dat die zes weken er ook nog wel bij kunnen. Met de nieuwe informatie beslist de minister dan in één klap over de hele versterkingsoperatie, waarbij tienduizenden huizen zijn betrokken.

Verse wond Maar emotioneel en politiek slaat hij de plank mis. Vanuit het perspectief van de Groningers die al jaren wachten op versterking is dit de zoveelste tegenslag en Haagse uitstelmanoeuvre. De wond die Kamp begin 2013 sloeg, is nog vers. Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde toen een drastische vermindering van de aardgaswinning, zo snel mogelijk, om het risico op zware aardbevingen te verkleinen. Maar Kamp besloot juist – in afwachting van nadere onderzoeken – tot een veel hogere productie, liefst 54 miljard kuub. Ook heeft het Staatstoezicht, mét andere deskundigen, eerder vastgesteld dat het risico op een flinke aardbeving niet meteen verdwijnt als de winning afneemt. Pas onder de 12 miljard kuub per jaar, een niveau dat in de plannen van Wiebes over vier jaar wordt bereikt, is dat gevaar voldoende geweken. Wat let Wiebes dan om de versterkingen die op het punt stonden te beginnen, geen strobreed in de weg te leggen? Hij had er zijn krediet mee behouden, als de minister die het dappere besluit nam de gaskraan geheel dicht te draaien. Met de bewoners van deze huizen waren immers allang afspraken gemaakt. Zelf noemde hij het conflict over de woningen 'een detail in de versterkingsoperatie'. Maar Groningers die in deze details wonen, zien dat vast anders.