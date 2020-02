Wie zouden Fortuyn, Rutte, Wilders en Baudet geweest zijn als de buitenlanders er niet waren?

Dit jaar vier ik dat ik 25 jaar in Nederland ben. Dit betekent dat ik inmiddels langer in Nederland woon dan een kwart van zijn bevolking. Er zijn 5 miljoen jongeren beneden de 25 jaar. Ik woon langer in dit land dan elders op deze aardbol. En al 25 jaar draag ik de vraag met me mee: wat maakt dat ik nog steeds een buitenlander ben? Ik denk dat ik weet hoe dit komt. Ik ben onderdeel van de continue speelfilm met de titel ‘De verkiezingen’.

Burgeralert. Over iets meer dan een jaar gaan we naar de stembus. Politieke partijen zijn actiever geworden, net als de media. In de krant en op radio en televisie zie en lees ik veel nieuws over de antagonist: de buitenlander. In de Nederlandse speelfilm De verkiezingen speelt hij, zoals in alle verkiezingen, een belangrijke rol. De protagonist, de gewone en normale Nederlander, wil blijkbaar weer weten wie tegenover hem staat. Daarom is het tijd om de buitenlander, vanuit mijn perspectief, te presenteren aan de kijker. En waar kan ik een betere recensie schrijven dan in deze krant?

In elke spannend speelfilm is het interessant voor de kijker wanneer de protagonist aan het eind van het spel als winnaar uit de bus komt. De morele boodschap moet hierbij leidend zijn. De antagonist, de tegenspeler of slechterik, moet aan het eind van het spel opgepakt of vernietigd worden. Ik lees het filmscript en zie dat de antagonist zowel van links als rechts benaderd wordt. Van links worden diversiteit en inclusie gebruikt om de antagonist te paaien en te bedaren, en van rechts wordt met laarzen geklakt en geroepen dat de antagonist geen plaats heeft in Nederland.

De zure melk waar het land niet zonder lijkt te kunnen

Terwijl links en rechts met deze manoeuvre bezig zijn, laat dit de buitenlander ongemoeid. Hij gaat sporten, studeert, eet couscous, bakbanaan met vis, werkt hard, doet zijn gebed naar Allah of Jehova, kleedt zich met djellaba of boerka, danst op afrobeats of dabke, rookt shisha, doet verboden dingen of draagt een anti-coronamasker. Kortom, de antagonist leeft!

Wie zouden Fortuyn, Rutte, Wilders en Baudet geweest zijn als de buitenlanders er niet waren? De zure melk waar het land niet zonder lijkt te kunnen. Alsof er zich buiten deze doelgroep niets anders afspeelt in ­Nederland. Waarom wordt de focus niet gelegd op het ­milieu, klimaatverandering, gaswinning, ongelijkheid, gendergelijkheid, gezondheidszorg, armoede, onderwijs, ouderen en hun magere AOW, gentrificatie, wapenbezit en corruptie? Laten we de buiten- en inlanders vooral zelf hun problemen oplossen? Nee, we blijven het heerlijk vinden om op ze te focussen. Buitenlanders blijken een oneindige soapserie. Blijf kijken!

Mensen van vlees en bloed

Daar komt de buitenlander; de hotcake van alle Nederlandse verkiezingen die ik de afgelopen 25 jaar heb meegemaakt. In de ogen van Forum-voorman Baudet zijn dat de Marokkanen, Turken en de islam. Wilders doelt op iedereen die niet op hem lijkt. En Rutte zegt dat het de mensen zijn die niet normaal doen. Voor D66 zijn de buitenlanders in het buitenland. De partij vindt het hoog tijd dat we hen gaan ophalen. Voor GroenLinks zijn dat mensen van vlees en bloed. Voor CDA zijn het die mensen die niet geloven dat onze Nederlandse identiteit wortelt in de Klassieke Oudheid, het christendom en de Verlichting. En Wikipedia zegt dat een buitenlander iemand is die niet in bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft.

Wie moeten we geloven? Eén ding is voor mij duidelijk: de buitenlander is de ‘zij’. En de zij in de samen­leving heeft een gezicht, en dat gezicht lijkt op mij.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.