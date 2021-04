Wie wil vloeken in de kerk, moet ‘rijkdom!’ roepen

Het slechte nieuws voor de handelaars in zwartgalligheid onder ons is dat er steeds beter nieuws te melden valt. Gisteren werd in deze krant hiervan kond gedaan onder de pakkende kop: ‘De Nederlander is na vijftig jaar wel degelijk rijker’. Ik hoor al de kreten van verontwaardiging van onheilsprofeten voor wie woorden zoals ‘rijkdom’, ‘groei’, ‘geluk’ of ‘toegenomen koopkracht’ als vloeken in de kerk klinken.

Maar helaas voor hen, de ongemakkelijke waarheid is dat het steeds beter gaat met de inwoners van dit land. Zij mogen zichzelf tot de meest gelukkigen op aarde rekenen (vijfde plaats op een totaal van 149 landen volgens het World Happiness Report 2021). Zo wordt in het stuk gemeld dat het bruto binnenlands product per persoon van 20.245 euro in 1969 naar 45.793 euro is gegroeid.

Natuurlijk is deze verrijking geen automatische garantie voor een kleinere kloof tussen armen en rijken. Maar nog explicieter zijn de cijfers over het terugdringen van armoede in Nederland: begin jaren tachtig leefde 18 procent van de inwoners van dit land onder de armoegrens, maar dit is nu geslonken tot 8 procent. Als je dan bedenkt dat hier in 1982 14,29 miljoen mensen woonden en nu drie miljoen meer, dan is deze afname een ware prestatie. Zeker ook omdat in dit tijdbestek veel migranten met beperkte opleiding en geringe kennis van de taal in Nederland aankwamen. Blijft wel dat zelfs één mens onder die grens er één te veel is, maar alleen een verhuizing naar Utopia biedt dan een uitweg. Helaas moet nog 8,1 procent van de kinderen in Nederland in een gezin met lage inkomens leven. Maar voor de bijna 92 procent an­deren is dit niet geval. Hoeveel ­landen kunnen zulke cijfers aan­reiken?

Brenger van het goede nieuws is Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar schreef hij het boek Met ons gaat het nog altijd goed – acht sombere mythes over Nederland ontrafeld. Een boek tegen doorgeschoten zwaarmoedigheid en tegen niet op feiten gebaseerd pessimisme. In een interview in Trouw vorig jaar erkende Van Mulligen dat hij met gemiddelden werkt en dat de cijfers niet wegnemen dat ook schrijnende gevallen van ongelijkheid, discriminatie of onrechtvaardigheid bestaan. Maar ook dat Nederland ‘tot de meest egalitaire landen ter wereld behoort’ en dat ‘Nederlanders een meer ontspannen houding krijgen tegenover de multiculturele samenleving’.

Dat wil niet zeggen dat je achterover moet leunen en niet moet proberen te verbeteren wat scheef zit (denk aan de zorg, de daklozen of aan discriminatie op gebied van etniciteit of leeftijd), zegt Mulligen. Maar voortdurend blijven zwaaien met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire (mijn woorden) als met een vaandel om te bewijzen hoe door en door verrot overheid en politiek zijn, zal op den duur zijn doel voorbijschieten. Nederland is verre van perfect en kent nog tal van serieuze hindernissen die genomen zullen moeten worden, maar deze plek op aarde is er een waar je relatief rijk en gelukkig kunt leven.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.