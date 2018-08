Wie wil, moet altijd kunnen studeren, dat is een basisvoorwaarde voor een goed stelsel

Een bezuiniging suggereert dat iets minder wordt. Het schrappen van de basisbeurs zou juist veel geld opleveren, één miljard euro, in te zetten voor kwaliteitsverbetering.

Maar drie jaar later puilen de collegezalen van universiteiten nog steeds uit. In sommige gevallen zijn ze zelfs nog voller. Onderwijsinstellingen zijn, anders dan destijds werd verondersteld, onvoldoende bereid om de kwaliteitsverbetering vóór te financieren, constateerde de Algemene Rekenkamer al begin dit jaar. Die voorfinanciering is nodig omdat het geld dat het schrappen van de basisbeurs oplevert niet in één klap beschikbaar is. Daarvan is uiteindelijk pas in 2025 sprake.

Het is logisch dat studenten zich ondertussen afvragen waar die beloofde extra docenten blijven. Of waarom de begeleiding van studenten nog steeds niet is verbeterd. Uiteindelijk hebben zij nooit gevraagd om het leenstelsel. Zij wilden de basisbeurs helemaal niet kwijt.

In de praktijk blijkt de toe­gan­ke­lijk­heid van het hoger- en universitair onderwijs voor specifieke groepen juist zijn te zijn afgenomen

Dat laatste was nodig, aldus Jet Bussemaker, de toenmalig minister van onderwijs, omdat de basisbeurs vooral ging naar kinderen van ouders ‘die al een buitengewoon gevulde portemonnee hebben’. Bussemaker, destijds in deze krant: “Wat je moet doen, en dat doen we met de middelen die vrijkomen met het leenstelsel, is alle studenten die dat willen en kunnen, in de gelegenheid stellen om te studeren.”