Wie wil er nu nog Kamerlid worden?

Juist nu in de Grondwet is opgenomen dat Nederland een democratische rechtsstaat is, slaat de twijfel daarover toe, en hard ook.

De toeslagenaffaire liet al zien dat het bestuursrecht niet deugt, omdat het de overheid in een ongezonde machtspositie tegenover de burgers brengt. De kwesties rond de (oud-) Kamerleden Khadija Arib en Gijs van Dijk laten zien hoe weerloos ook publieke ambtsdragers zijn als er iets tegen hen wordt ingebracht. Voor je het weet, lig je met een beschadigde reputatie in de goot.

In de bovenstaande gevallen is een van de oudste rechtsbeginselen met voeten getreden, het principe dat een verdachte binnen enkele dagen krijgt te horen waarvan hij wordt beschuldigd. Dat principe werd al in de zeventiende eeuw toegevoegd aan de Magna Carta uit 1215, het geboortepapier van zowel de democratie als de rechtsstaat. Het amendement beperkte nog strikter de macht van de Engelse koning en beschermde burgers tegen willekeur.

Mooi dus dat aan onze Grondwet nu de verzekering voorafgaat dat de grondrechten, de democratie en de rechtsstaat worden gewaarborgd. Toen senator Hans Engels (D66) dat tien jaar terug voorstelde, werd daar aanvankelijk wegwuivend op gereageerd; was dat niet overbodig?

Die houding paste in de nogal onverschillige houding tegenover de Grondwet. Misschien wel begrijpelijk zolang hier alles zijn gangetje ging en de koopman en de dominee ergens in het midden uitkwamen. Maar sinds het met de democratische rechtsstaat in de wereld bergafwaarts gaat, komt daar verandering in.

Na de toeslagenaffaire sloeg, met de grote schrik over deze wantoestand, de houding van de twijfelaars om. Dit speelde niet in Hongarije of Polen, maar in eigen huis. Nu is de regering er zelfs voorstander van dat rechters de wetten gaan toetsen aan de Grondwet. Goed nieuws voor de burgers, want zij kunnen straks naar de rechter stappen als zij menen dat een van hun grondrechten in het geding is.

Door deze omslag krijgt de Grondwet dus ineens directe betekenis. Net als in de Verenigde Staten, waar de rechterlijke toetsing een cruciale rol heeft gespeeld in de politiek-sociale geschiedenis van het land. De Constitutie is daar een levend document, hier was de Grondwet publiek en politiek vrijwel dood gewicht.

In het toeslagenbeleid werd de burgers die de belastingdienst met terugvorderingen en boetes op hun dak kregen, niet verteld wat zij hadden misdaan. Zij kregen zelfs geen gehoor bij de dienst, als zij probeerden daarachter te komen. Kafka in het kwadraat, te meer daar de sancties onredelijk en buiten proporties waren. De overheidsdienst koos bewust voor het bestuursrecht om geen hinder te ondervinden van de zorgvuldigheidseisen die het strafrecht stelt. In de bijstand heerst de ambtelijke macht nog altijd.

Misschien nog wel het meest onverdraaglijke is dat de wantoestanden zich jarenlang in de obscuriteit hebben afgespeeld. De democratie en rechtsstaat gedijen alleen in openheid. Het kafkaëske in de kwesties rondom Arib en Van Dijk is dat zij kopje onder gingen na anonieme klachten waarvan zij de concrete inhoud niet kenden.

Arib trok zelf haar conclusie nadat het besluit van het presidium van de Tweede Kamer uitlekte een onderzoek te laten doen naar haar vermeende ‘grensoverschrijdend gedrag’. Ze had redelijkerwijs geen andere keus bij het zware geschut dat het presidium, unaniem en na advies van de landsadvocaat, tegen haar in stelling had gebracht, ook nog eens anderhalf jaar na dato en op basis van anonieme klachtbrieven. Ze was op dat moment net zo weerloos als de burgers in de toeslagenaffaire die onverhoeds met kolossale terugvorderingen en boetes werden geconfronteerd.

Het is een raadsel waarom hier niet meteen vanuit praktische wijsheid is geopereerd. Aan de ene kant is de Tweede Kamer vaak het toneel van ongeremde uitingsdrift, aan de andere kant regeert een vrees om olifantenpaadjes te kiezen in plaats van een formele weg. Het leidt tot een juridisering, die goed is voor de advocatenkantoren met hun astronomische uurtarieven, maar die in mindering komt op normale menselijke omgang.

Op initiatief van het lid Omtzigt heeft de Tweede Kamer deze week, met gevoel voor de waardigheid van het eigen instituut, aan het presidium gevraagd de bedrijfsrechercheurs terug te roepen die alsnog de gangen van haar oud-voorzitter Arib zouden nagaan. Het zou de gekte ten top zijn en kleine geesten een vrijbrief geven onder dekking van anonimiteit over anderen te klagen.

Arib en Van Dijk zijn inmiddels Kamerlid af. Hun lot laat zien hoe kwetsbaar publieke ambtsdragers zijn. Wie zegt er straks, behalve ‘professor Akkermans’, nog zonder bedenktijd ja tegen een openbare functie? Het is een mene tekel dat de nieuwe landbouwminister Adema voor hij toestemde, een week in bed heeft liggen woelen.