Wie vergeet vooruit te zien roept rampen over zich af

Daarvoor worden door overheden wetenschappelijke onderzoeken besteld, prognoses geanalyseerd of projecties uitgevoerd. Specialisten noemen dat ‘gestructureerd toekomst verkennen’.

Wie vergeet vooruit te zien blijft onvoorbereid en roept rampen over zich af. Helaas gebeurt het ook dat men pertinent de toekomst weigert te verkennen om een huidig standpunt, vaak ideologisch getint, overeind te houden.

Stel je eens voor dat je je in het geval van fossiele brandstoffen tot een kijkje in het heden zou beperken en van de toekomst een abstractie zou maken. Je ziet dat alle auto’s rijden en alle benzinestations zijn gevuld. Waarom zou je dan duurzame energie, dure zonnepanelen, windmolens of elektrische auto’s ontwikkelen?

Omdat we nu weten dat fossiele brandstoffen niet alleen in de toekomst voor een rampzalig broeikaseffect zullen zorgen maar ook opraken: bij een olieprijs van rond de 100 dollar per vat is de olie over circa tachtig jaar op (aldus Cyril Widdershoven, olie- en gasspecialist bij TNO, in 2014). Of neem de stijging van de zeespiegel door het versneld smelten van de ijskappen: voor het einde van deze eeuw kan dat voor Nederland een stijging van de zeespiegel met 1.80 meter betekenen. Is het dan denkbaar dat de overheid geen enkele voorzorgsmaatregel gaat treffen de komende decennia?

Afrika zal in 2050 2,5 miljard zielen tellen, maar in het ideële migratiekamp kijkt men weg

'Geen paniek' Gisteren in Trouw vroeg Jan Latten zich af, bij zijn afscheid van het CBS, waarom niemand goed nadenkt over het bevolkingsvraagstuk voor Nederland in de toekomst. Omdat het onderwerp door sterke ideologisering in een taboesfeer is gevangen. Hetzelfde geldt voor het migratievraagstuk. Voorstanders van een ruime of ongelimiteerde opvangpolitiek zeggen dat de aantallen asielmigranten die Europa bereiken, dit jaar op een laag niveau blijven steken. Nog gisteren schreef de Volkskrant in een hoofdcommentaar: ‘De aantallen zijn al zoveel lager dan voorgaande jaren, die zijn beheersbaar. Paniek is nergens meer voor nodig.’ Hiermee wordt een totale abstractie gemaakt van prognoses voor de toekomst: Afrika, dat het reservoir voor Europa-gangers vormt, zal in 2050 tot 2,5 miljard zielen verdubbelen.