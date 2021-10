Wie vanuit huis meevergadert, komt er moeilijk tussen. Toch naar kantoor?

De kantoren worden weer voller. Is alleen thuis­werken wel gunstig voor de werknemer?

Nooit meer in de file. Ik was niet de enige die dit zag als een van de voordelen van de coronacrisis. Eindelijk kon het, thuiswerken. Sterker nog, het moest zelfs. Geen enkele reden om je schuldig te voelen ten opzichte van collega’s. Zeker had het ook nadelen, vooral voor degenen met kleine kinderen of pubers.

Maar het scheelde echt veel tijd als je, zoals ik, gewend was om met een lange autorit naar het werk te gaan. Per dag kwam er tijd bij en de wegen waren leger. Goed voor het klimaat, minder uitstoot. Dat zou vast zo blijven, dacht de optimist. Ook toen meer mensen weer naar het werk gingen, bleven de files uit: kennelijk waren we slimmer geworden op dit gebied. Helaas, de file van afgelopen dinsdag sloeg alle hoop en verwachting weg. Het was weer als vanouds.

Charme en angst

Wat drijft zoveel mensen ertoe om weer naar kantoor te gaan? Thuiswerken is toch zo handig, omdat je dan privédingen veel makke­lijker kunt combineren met werken? Maar kennelijk heeft het kantoor toch zoveel charme dat veel werk­nemers er graag naar terugkeren. De gezelligheid, het even bijpraten, op ideeën komen omdat een collega iets zegt waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben.

Of is het angst? De ervaring met online vergaderen leert dat wie in de zaal bij elkaar zit een groot voordeel heeft ten opzichte van degenen die online vanuit huis op een klein scherm zichtbaar zijn. Je komt er vanuit huis moeilijk tussen. Je verstaat niet welke grappen er gemaakt worden als collega’s snel en door elkaar heen praten. Je kunt moeilijk kenbaar maken dat je heel graag nu iets wilt zeggen.

En denkt je baas wel aan jou als zij een leuke klus heeft en iemand daarvoor zoekt? Of krijgt iemand die fysiek aanwezig is de opdracht? De angst om er niet helemaal bij te horen, om toch een soort B-categorie werknemer te zijn, die angst kan ook reden zijn om het thuiswerken te beperken en toch weer naar kantoor te gaan.

De keerzijde van autonomie

Het zijn nieuwe mechanismen, waar we twee jaar geleden nog geen weet van hadden. Het vraagt misschien om meer sturing van werkgevers. Het klinkt fijn als de werknemer zelf mag uitmaken hoeveel dagen er op kantoor gewerkt wordt en hoeveel thuis.

Maar die autonomie, iets waar we in Nederland erg op gesteld en aan gehecht zijn, heeft een keerzijde. Deze gaat uit van een te individualistische kijk op de werknemer. Een bedrijf, een kantoor, een organisatie is meer dan een verzameling individuen. Het is ook een organisme, met patronen, met een hiërarchie, met een verfijnde afstemming op elkaar.

We zijn misschien te sociaal om veel thuis te werken. Of we vertrouwen onze collega’s niet genoeg, dat kan natuurlijk ook.

Hoe ligt bij u de balans tussen thuiswerken en naar kantoor gaan?