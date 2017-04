Wie te hard rijdt, moet gewoon een boete krijgen

Vorig jaar steeg het aantal kleine snelheidsboetes (maximaal 5 km te hard) fors naar 3,1 miljoen. Bijna iedere automobilist kan er dus over meepraten.

Dat bracht politievakbondsvoorzitter Geert Priem van de ANPV ertoe een lans te breken voor minder boetes. Anders lijdt het gezag van de politie eronder volgens Priem, die stelde dat zijn collega’s al op straat worden aangesproken door boze burgers.

De toename van boetes gaat niet ten koste van het ‘boeven vangen’

De vakbondsvoorzitter zou zich beter bezig kunnen houden met de grotere problemen van de politie-organisatie, zoals de vele reorganisaties, geweld tegen agenten tijdens ordehandhaving, werkdruk, gebrek aan diversiteit of, pak ’m beet, etnisch profileren. Hij hanteert bovendien een paar te gemakkelijke argumenten.

Allereerst gaat de toename van boetes niet ten koste van het ‘boeven vangen’. Lichte verkeersovertredingen worden niet voor niets al jaren administratief afgedaan. De toename komt door meer en betere flitspalen, en de postbode legt de boete vervolgens op de mat. Te snel rijden is nu eindelijk eens een overtreding waar de pakkans de laatste decennia flink groter is geworden, zonder veel extra kosten. En vaker betrapt worden - zo zullen alle experts beamen - werkt over het algemeen beter dan steeds strengere straffen.

Grens Plus: er moet ergens een grens liggen. Die grens ligt er voor de veiligheid, voor onze overstekende kinderen en voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De paar extra te hard gereden kilometers om in te halen zijn al ingecalculeerd, er wordt immers ‘omlaag’ gecorrigeerd na meting. De grenzen opnieuw versoepelen is dan geen goed idee. Zeker niet sinds het kabinet Rutte II deze grenzen opnieuw verlegd heeft naar 130 kilometer. Ook is de straf voor te snel rijden niet ‘bijna’ hetzelfde als voor winkeldiefstal, zoals de vakbondsvoorzitter stelt. Dat is appels met peren vergelijken. Soms kan een winkeldiefstal inderdaad worden afgedaan met een boete, een zogenaamde strafbeschikking, terwijl diefstal wel een misdrijf is. Een winkeldiefstal levert echter wel altijd een strafblad op, met alle gevolgen van dien. Daar blijven de snelheidsovertreders van verschoond. Dus, cruisecontrol of tomtom aan, en neem het vooral de politie niet kwalijk als het dan toch een keertje net te hard is gegaan. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: Verkeersboetes steken politie

