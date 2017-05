Wie taal gebruikt als machtsmiddel, hoort in de democratie niet thuis

Vanaf dat moment zal Amerika moeten revalideren, vooral ook qua taal. Eigenlijk kan dat niet wachten tot na het vertrek van Trump, en daarom is het nu reeds tijd voor een ode aan het woord ‘snoeischaar’.

In de dagen van de Sovjet-Unie, toen woorden rustig het tegenovergestelde vertelden van wat ze in feite betekenden, was de Russische dichter Sergej Gandlevsky helemaal verliefd op de term snoeischaar, onderdeel van een obsessie met alles wat de gereedschapswinkel verbaal te bieden had. ‘Snoeischaar’ was heerlijk precies. Iedereen wist exact wat het was en niemand zou beweren dat het ging om een ding waarmee je spijkers in de muur sloeg. Dictatuur of niet, dit woord was autonoom.

Na een periode van totalitaire newspeak, zoals George Orwell het noemde, heeft de taal des te meer behoefte aan zulke woorden. De Russisch-Amerikaanse publicist Masha Gessen weet dat uit ervaring, zij keerde na de val van het communisme terug naar haar geboorteland, en kwam in een journalistiek klimaat terecht waarin eenduidigheid het hoogste goed was. Hoe droger de feiten, hoe beter. “We gebruikten alleen werkwoorden en zelfstandige naamwoorden”, schrijft Gessen in The New York Review of Books, waarin ze ook Gandlevsky en zijn snoeischaar opvoert.

Parallel Interessante parallel: in The Guardian beschreven wetenschappers onlangs hoe na de nazi-periode de taal op eenzelfde manier door de molen van de feitelijkheid heen moest. “Na-oorlogse Duitse auteurs schreven over de eenvoudigste dingen in de eenvoudigste termen. Hun werk leest als lijstjes van pannekoek-ingrediënten of versleten eigendommen.” De taal van Trump heeft geen relatie met de werkelijkheid, en pretendeert dat ook niet Het tragische is dat in Rusland de communistische taalverkrachting werd vervangen door die van Poetin en zijn autocratische entourage. Excelleerde het communisme in de ideologische omkering van betekenissen (leugen heette waarheid, dictatuur heette vrijheid), onder Poetin verloren de woorden simpelweg alle betekenis, schrijft Gessen. Poetins ‘dictatuur van de wet’, wat kan dat in vredesnaam zijn? De woorden sluiten elkaar uit en toch worden ze aan elkaar gekoppeld. In Amerika gebeurt nu iets soortgelijks. De taal van Trump heeft geen relatie met de werkelijkheid, en pretendeert dat ook niet. “Waarom gaan jullie altijd af op wat er uit zijn mond komt, in plaats van te kijken naar zijn hart?” vroeg zijn adviseur Kellyanne Conway aan journalisten. Tja, omdat woorden, hoe onvolkomen ook, het enige instrument vormen waarmee we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over hoe de wereld is en hoe we zouden willen dat die zou zijn. Dat is waar het in de politiek om gaat, althans in een democratie. Wie de taal alleen gebruikt als machtsmiddel en snoeischaren hamers noemt om te laten zien dat hij zelfs de feiten de baas is, hoort in een democratie niet thuis.

