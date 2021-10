Wie sturen de Verenigde Naties naar Kaboel om op te komen voor de vrouwen? Een man

De internationale gemeenschap buigt te veel voor de Taliban. Vrouwen en meisjes in Afghanistan krijgen onvoldoende steun, constateert Anne-Floor Dekker.

Vanaf het moment dat de Taliban de macht overnam in Kaboel, worden Afghaanse vrouwen en meiden structureel uit het publieke leven verbannen. Grote verontwaardiging onder de internationale gemeenschap blijft uit. Sterker nog, pragmatisme lijkt de overhand te hebben. Zo landde afgelopen week de nieuwe interim-directeur van UN Women Afghanistan, Moez Doraid, in Kaboel. Een man.

Zijn aanstelling als hoofd van de VN-organisatie die de rechten van vrouwen en meisjes moet promoten, is een harde klap in het gezicht van Afghaanse vrouwenrechtenactivisten. Zij riepen de afgelopen weken de internationale gemeenschap juist op niet te buigen voor de Taliban. Sinds die twee maanden geleden aan de macht kwamen, hollen zij stapsgewijs de verworven rechten van vrouwen en meiden uit. Vrouwen in overheidsfuncties, vrouwelijke journalisten en rechters mogen niet meer naar hun werk. Meisjes worden in diverse provincies geweerd van middelbare scholen en mogen niet langer sporten. Vrouwen en meisjes worden gedwongen uitgehuwelijkt. Vrouwenopvanglocaties zijn gesloten. De politievrouwen die in speciale eenheden geweld tegen vrouwen onderzochten, worden nu zelf vervolgd. Vreedzame demonstraties van vrouwen worden de kop ingedrukt. Het ministerie van vrouwenzaken is omgedoopt tot ministerie van deugdzaamheid. En Afghanen die zich ertegen uitspreken, worden aangevallen en met de dood bedreigd.

Beloften blijken weinig waard

Eerdere beloften van de Taliban om vrouwenrechten te respecteren blijken vooralsnog weinig waard. Tegelijkertijd onderhandelen zij in Doha weer met de internationale gemeenschap om toegang te krijgen tot de bevroren banktegoeden en de internationale hulp waarop Afghanistan al decennia leunt.

Vrouwenrechtenactivisten mogen niet deelnemen aan deze onderhandelingen. Noodgedwongen proberen zij vanaf de zijlijn hun stem te laten horen. Zoals de voormalige ministers van vrouwenzaken en van informatie en cultuur, nu in ballingschap. Zij waarschuwen om hulp vooral niet direct via de Taliban te laten verlopen, maar via VN-organisaties, ngo’s en vrouwenorganisaties. Ook roepen zij op voorwaarden te stellen aan buitenlandse hulp, zoals zichtbaar respect voor vrouwenrechten en de bescherming van vrouwelijke medewerkers. Bij een VN-donorconferentie werden harde condities maar mondjesmaat uitgesproken. Ook Nederland kwam niet met harde eisen.

UN Women is een van de organisaties waarlangs Nederlandse hulp loopt. Dat juist deze VN-organisatie een man aanstelt als hoofd, is meer dan een moreel verlies voor vrouwenrechtenactivisten. Meegaan in de eis van de Taliban dat vrouwelijke leiders en hulpverleners uit het straatbeeld verdwijnen, brengt ook de levens van vrouwen en meisjes in gevaar die afhankelijk zijn van noodhulp. Tachtig procent van de 4 miljoen intern ontheemden zijn vrouwen en kinderen.

Mannelijke hulpverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, mogen geen direct contact hebben met vrouwen. Lang voor de val van Kaboel waarschuwde het Afghanistan Inter Cluster Coordination Team (ICCT) dat vrouwelijke medewerkers cruciaal zijn bij noodhulp aan vrouwen.

Verlies aan slagkracht

Ongetwijfeld koos UN Women met de aanstelling van de doorgewinterde VN-manager voor een pragmatische oplossing. Maar daarmee wordt iedere poging van de internationale gemeenschap ondermijnd om gezamenlijk te blijven staan voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ook verliezen de VN aan slagkracht om hulp bij de mensen te krijgen die dat het hardst nodig hebben.

Voor de geloofwaardigheid van de VN als hoeder van mensenrechten en mondiale veiligheid, zou UN Women er slim aan doen haar besluit te herzien en opnieuw een vrouwelijke directeur aan te stellen.

Lees ook:

Geen bankrekening, geen baan. Afghaanse vrouwen lijden onder het Taliban-regime. ‘Kwamen de Amerikanen maar terug’

Afghaanse vrouwen die gewend waren aan hun vrijheid, hebben grote moeite met het Taliban-regime. ‘De Titanic, dat zijn wij.’

Het dilemma van minister De Bruijn: ‘Hoe controleer je of de Taliban zich aan voorwaarden houden?’

Hoe moet het verder met de hulp aan een noodlijdend Afghanistan nu de Taliban de scepter zwaaien? Over die vraag buigt zich Tom de Bruijn, demissionair minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.