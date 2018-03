Wie stopt onze woedende hartstocht om te werken?

Heemstra was ziek, maar het lukte haar maar zeer matig zich hieraan over te geven. Vanwege die ‘idiote’ maar ongelooflijk herkenbare gedachte: kropen we als ziek kind heerlijk onder de wol, nu branden de dekens ons het bed uit omdat we ons schuldig voelen weinig te produceren.

Hoe komt dat? In zijn net zo gedateerde als actuele boek ‘Arbeid een eigenaardig medicijn’ beschrijft voormalig Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis, dit verschijnsel. Heel mooi analyseert hij hoe de Duitse filosoof Karl Marx hier al mee worstelde.

Karl Marx noemde arbeid ook de hoogste waarde van de mens

De mens was volgens Marx niet zo zeer een animal rationale, een rationeel dier, of een animal socialis, een sociaal dier, maar een animal laborans, een werkend dier. Marx: 'Men kan de mensen van de dieren onderscheiden door het bewustzijn, de godsdienst of door wat men maar wil. Zelf beginnen zij zich van de dieren te onderscheiden zodra zij hun bestaansmiddelen gaan produceren.'

Bevrijden Maar dat wij werkende dieren zijn, levert wel problemen op. Want 'als proletariër is de mens zichzelf kwijtgeraakt.' Daarom moest de mens zich bevrijden van de arbeid. Het meest bekende citaat van Marx uit Het Kapitaal: 'Het rijk van de vrijheid begint inderdaad pas daar, waar de arbeid, die door gebrek en doelen van buitenaf bepaald is, ophoudt.' Willen we die vrijheid bereiken, zegt Marx, dan is 'de verkorting van de arbeidsdag een fundamentele voorwaarde.' Tot zover is alles helder en eenvoudig. De noodzaak te produceren maakt de arbeider onvrij. Verkort de arbeidsdag en de vrijheid lonkt. Maar Marx zag zelf ook al in, dat het probleem dieper lag. Hij noemde arbeid namelijk ook de hoogste waarde van de mens, waarin hij zich in de toekomst geheel zal kunnen verwezenlijken. Een schoonzoon van Marx, Paul Lafargue, is hier nog veel radicaler in. Hij schreef een pamflet, ‘Het recht op luiheid’. Daarin stelt hij dat de arbeidersklasse bevangen is geraakt door een zonderlinge waanzin. 'Deze waanzin is de liefde voor de arbeid, de woedende harstocht om te werken. (…) In plaats van tegen deze geestelijke afwijking in te gaan, hebben de priesters, de economen, de moralisten de arbeid allerheiligst verklaard.' Lafarque spreekt dan ook over de religie van de arbeid. Dat wij het zo moeilijk hebben weinig te produceren komt dan ook doordat wij allen, hoe geseculariseerd we ons ook vinden, trouw de kerk van het werk bezoeken. Hoe ontworstelen we ons aan deze religie?