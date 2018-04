Wie om privacy geeft, moet vooral Facebook schreeuwend ontvluchten

Allereerst is er het volume van het bedrijf, dat met twee miljard gebruikers je hoofd doet duizelen. Vervolgens moeten we de individuele toetsaanslagen van pakweg een kwart van de mensen op aarde die op FB actief zijn of vegeteren (ik heb een paar dode kennissen of vrienden die na hun crematie nog steeds op FB zitten en ken anderen die een stuk of vijftien profielen met wisselende nepnamen bezitten) in klinkende munt omzetten. We komen dan op faraonische bedragen uit: 40 miljard dollar omzet, 15 miljard winst en 493 miljard marktkapitalisatie. Als er dan maar een zuchtje wind het Menlo Park (waar kolos Facebook zetelt) treft, weet je zeker dat het over de hele aarde gaat stormen.

Nu wil ik deze affaire niet bagatelliseren maar alleen in mijn eigen perspectief zetten. Onderzoeksbureau Cambridge Analytica heeft de gegevens van 87 miljoen facebookgebruikers in handen gekregen, onder wie 89.000 in Nederland. Ja, dat zijn cijfers die de zaak nog eens opkrikken. Met de data werden kiezersprofielen gemaakt om Donald Trump aan zijn electorale overwinning te helpen (hij won overigens niet dankzij Facebook maar door een kieswet die je kroont zelfs als je in absoluut aantal stemmen hebt verloren).

Niet goed te praten allemaal en in democratisch opzicht zelfs laakbaar. Maar is het zo erg? Ik ben ook geen Amerikaanse kiezer en was ik dat geweest, dan had ik me zeker indirect toch niet door Facebook en Analytica laten beïnvloeden en wel voor Hillary en niet voor Donald gekozen.

We zetten onze jongste tumor graag op FB, of de foto’s van zojuist overleden familieleden