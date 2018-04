Wie meedoet aan de zaak tegen Shell doet dat tot de eindstreep

Paul Beekman geeft in zijn opiniestuk (Trouw, 11 april) aan vragen te hebben over het mede-eiserschap in de klimaatzaak van Milieudefensie. Hij stelt vragen over de kosten, de reikwijdte van de zaak en persoonsgegevens. Het is goed dat hij vragen stelt en ik geef er graag duidelijkheid over. Vooral omdat mede-eiser worden juist een kans is om echt iets te doen om het klimaatprobleem op te lossen.

Duizenden mensen hebben zich al aangemeld als mede-eiser en mensen die (nog) twijfelen kan ik geruststellen. Milieudefensie neemt alle proceskosten op zich, ook de kosten die een rechter onverhoopt op mede-eisers zou willen verhalen.

Over mogelijke rechtszaken in andere landen: de volmacht die we van mede-eisers vragen, geldt voor geen enkele andere zaak dan de klimaatzaak tegen Shell voor de Nederlandse rechter.

Tot de streep Uiteraard is mede-eiser van een rechtszaak worden iets anders dan een petitie ondertekenen. Wie meedoet aan deze rechtszaak doet dat voor het gehele proces: tot de eindstreep en hopelijk het einddoel bereikt zijn. We willen voorkomen dat groepen mensen zich inschrijven om zich vervolgens weer terug te trekken en daarmee de rechtszaak te ondermijnen. Onze advocaat moet daarnaast tot het eind van de zaak kunnen beschikken over de persoonsgegevens van degenen die hij vertegenwoordigt in de rechtszaal. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de regels voor bescherming van persoonsgegevens. Dit is informatie die gewoon terug te vinden is op klimaatzaakshell.nl. Natuurlijk is het ieders persoonlijke afweging om mede-eiser te worden, maar om de redenen die Beekman aanvoert hoeft niemand het te laten. Wij hopen er dan ook op dat zoveel mogelijk mensen met ons naar de rechter stappen. Want we proberen met z’n allen klimaatverandering te stoppen, maar Shell staat in de weg. Shell weet al ruim dertig jaar heel goed dat het gebruik van olie en gas tot catastrofale wereldwijde schade leidt. Wat het deed én doet met die kennis is stuitend. Niet alleen gaat Shell rücksichtslos door met het oppompen van meer olie en gas, ook wendt het zijn invloed aan om allerlei klimaatbeleid tegen te houden. Shell ligt op ramkoers met de klimaatdoelen van Parijs, dankzij deze zaak kan iedereen opkomen voor het recht op een duurzame toekomst. Een betere reden om mede-eiser te worden in deze zaak kan ik niet bedenken.