Wie jarig is, trakteert op lekkers. Maar moet dat gezond zijn of niet?

We vieren namelijk het jaarlijkse juffen- en meestersfeest; een dag waarop alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag vieren. Dit jaar is het thema Winterwonderland en dus sta ik in mijn polyester Anna-jurk (je weet wel die uit de film 'Frozen') met een jeukende pruik op mijn hoofd traktaties uit te delen. Lekker ongezonde traktaties.

En dat mag wel een keertje op onze gezonde school. We stimuleren kinderen groente, fruit en volkoren boterhammen te eten tijdens de pauzes. En dat doen ze erg braaf. We promoten het drinken van water en geven daarin zelf het goede voorbeeld. We hebben een abonnement op het 'schoolfruit' en dus krijgen we elke dag appels, ananassen, sinaasappels, peren, mandarijnen, kokosnoten, tomaten, wortels of andere vitaminebommetjes geleverd. Die door mijn derdegroepers met veel smaak worden verorberd.

Naast het 'pauzehapbeleid' hebben we ook een heus traktatieprotocol waarin staat dat enigszins gezonde traktaties welkom zijn. Het zorgt de laatste tijd voor een tweedeling in het team. De ene groep houdt zich vast aan het protocol en wil verrast worden met een komkommerkrokodil of een - bah - quinoa-lijnzaad-speltmuffin. De andere groep vindt - net als de Kinderraad die de leerlingen op onze school vertegenwoordigt - dat als je jarig bent, je echt wel wat lekkers (lees: ongezonds) mag trakteren. Je bent immers niet iedere dag jarig.

Kijk, complete goodiebags (geloof me, die worden écht uitgedeeld) met speelgoed, lolly's en allerhande meuk waar je nog meer van gaat stuiteren, dát hoeft nu ook weer niet van mij. Maar wat is er nou mis met eens in de zoveel tijd een lekker zakje paprikachips of een sneeuwpop van marshmallows? Helemaal niks toch?

Schuimpjes

Gezond, ongezond. Lekker, niet lekker. Het traktatieprotocol houdt de gemoederen flink bezig. Zelfs op het juffen- en meestersfeest, waar het in de pauze wederom onderwerp van discussie is. Mijn collega uit groep 4 vindt de winterse lekkernijen die we op deze dag uitdelen maar niks. Zij pleit voor een gezondere variant. De juf van groep 1-2 had in plaats van 'wafels met sneeuw' ook liever stukjes fruit gezien. Haar collega uit de kleuterbouw is het daar niet mee eens en schampert: 'Schotel jij jouw gasten dat ook op jouw verjaardag voor? Lekker feestelijk!' En om haar statement kracht bij te zetten, propt ze een handvol schuimpjes in haar mond.

Voordat ik in lachen uitbarst, haast ik me naar de klas. Daar strooi ik op elke wafel nog wat extra poedersuiker. Wie jarig is, trakteert. En wat mij betreft mag dat best een beetje ongezond zijn.