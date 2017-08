Wie is de robot in het kabinet?

In SF-films was het al zo'n beetje usance om een als homo sapiens verklede robot mee te sturen op de extragalactische missie naar de exo-planet, maar inmiddels is de vraag gewettigd: zijn de levensecht vervaardigde spionnen ook onder ons?

Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het opperwezen ons dag en nacht in de gaten hield. Dat vond ik nooit zo'n verontrustend besef, misschien omdat Hij zelf onzichtbaar was, maar de veronderstelling dat er een als mens verpakte robot tussen ons loopt, meepraat, aan tafel zit, misschien wel een van je beste vrienden...

Complimenten trouwens als het Henk Kamp zou zijn, voorbeeldig accent!

Enfin, laten we om de proef op de som te nemen ons kabinet eens nader bekijken. Hoe je het ook wendt of keert, binnenkort moeten we afscheid van onze ministers nemen, dus dit is de laatste kans om de robot tussen hen te ontdekken. Wie o wie? Op het eerste gezicht zou je natuurlijk zeggen: minister Stef Blok. Goedgemaakt, maar toch te stijfjes en te glad. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. De wet die in dit soort zaken geldt is onverbiddelijk 'het is niet wie je denkt dat het is'. Maar het is ook niet wie je denkt dat het is omdat je juist niet denkt dat die het is, dus vallen Lodewijk Asscher en Edith Schippers en nog een aantal levendige figuren af.

We moeten het denk ik in het middensegment zoeken. Ronald Plasterk? Zijn naam wijst een beetje in robotrichting, maar nee, die kan het niet zijn; die ken ik toevallig uit de tijd dat-ie nog professor was en zover zijn ze nog niet, robots met wisselende loopbanen.

De robot is typisch een one trick-pony. Misschien is het toch een vrouw, Jeanine Hennis-Plasschaert, of Melanie Schultz-Enzovoorts? Ik denk het eerlijk gezegd niet.

Maar je ziet, het is nog niet zo eenvoudig om de robot 'inter pares' te ontdekken

Ogen Nee, dan geloof ik eerder dat in Henk Kamp of Jeroen Dijsselbloem een goed-geolied raderwerk schuilgaat. Je moet trouwens vooral op de ogen letten, heb ik van 'Spy in the wild' geleerd, daar zitten de cameraatjes in. Complimenten trouwens als het Henk Kamp zou zijn, voorbeeldig accent! Maar je ziet, het is nog niet zo eenvoudig om de robot 'inter pares' te ontdekken en dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. Je ziet die dieren ertegenaan botsen, de indringer omvergooien maar definitief uitsluitsel omtrent zijn status lijken ze niet te krijgen. Nee, het blijft gissen. Persoonlijk denk ik dat het minister Ard van der Steur was, ex-minister bedoel ik, de ogen wijzen in die richting. Maar ze hebben hem ontmaskerd, er zat ergens een schroefje of radertje los, en ze hebben hem eruit geknikkerd. Een corpus alienum. Maar goed, het kan ook minister Jet Bussemaker zijn nu ik er goed over nadenk, of Lilianne Ploumen, of Bert Koenders. Of Mark Rutte zelf - dat zou wat wezen! We zullen er vrees ik nooit achter komen.

