Wie is de baas over DNA? Die vraag kan niet vier jaar blijven liggen

Al langere tijd gaan er stemmen op om die wet aan te passen. Er wordt voor gepleit om het verbod op het doen ontstaan van menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek op te heffen. Of voor verlenging van de ‘veertiendagengrens’, de tijd waarin een embryo in het laboratorium in leven mag worden gehouden, om zo meer te weten te komen over de ontwikkeling van embryo’s in de allervroegste fase.

In deze coalitie liggen dergelijke medisch-ethische voorstellen gevoelig. Maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid blijft bestaan om de ontwikkelingen in de medische technologie in goede banen te leiden.

Vooropgesteld, de vragen die voortkomen uit dit soort ontwikkelingen zijn buitengewoon complex. Voor liberaal-gezinden is het verleidelijk om het voortschrijden van de medische technologie te omarmen. Wie een ander niet schaadt, is vrij om te doen en laten wat hij wil. Dat hoort bij de zelfbeschikking van het individu.

Voorlopig hoogtepunt: in de zomer van 2017 wist een Amerikaans onderzoeksteam een erfelijke afwijking in het DNA van een levensvatbare menselijke embryo te repareren, dankzij de revolutionaire CRISPR-Cas9 technologie. Door met deze technologie de blauwdruk van de mens-in-wording simpelweg aan te passen, is het in potentie mogelijk om allerlei ziektes uit te bannen nog voor het kind in kwestie geboren is.

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis was al dit leed een fact of life . Maar dankzij het voortschrijden van de medische technologie nemen de mogelijkheden toe om patiënten te genezen en soms zelfs te voorkomen dat ziektes zich bij hen ontwikkelen.

Hoe urgent de materie is, is moeilijk te overdrijven. Elke minuut worden ongeveer veertien kinderen geboren met een potentieel levensbedreigende, genetische afwijking. Dat telt op tot bijna acht miljoen kinderen wereldwijd, ieder jaar opnieuw. Daarbij sterft jaarlijks 35 procent van de wereldpopulatie aan ziektes als kanker, de ziekte van Huntington, Alzheimer, Parkinson of spierziektes als ALS.

Wiens zelfbeschikking?

Dit neemt niet weg dat het nog maar de vraag is of ‘zelfbeschikking!’ alleen voldoende is om lastige vragen over de basis van ons leven te beantwoorden. Wat te denken bijvoorbeeld van kiembaanmodificatie, mogelijk dankzij een technologie als CRISPR. Deze wijzigingen in het menselijk genoom zijn onomkeerbaar en erfbaar: wie wijzigingen aanbrengt in deze cellen, wijzigt daarmee automatisch ook het DNA van het nog te volgen nageslacht.

Ouders zouden dan de beslissing voorgelegd kunnen krijgen het genoom van hun nog ongeboren kinderen én hen nageslacht te veranderen. Over wiens zelfbeschikkingsrecht hebben we het dan precies?

In de vorige week bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting verschenen bundel 'Over medische ethiek gesproken' van Daniel Boomsma, buigen verschillende auteurs zich over de vraag welke ethische kaders deze nieuwe wereld nodig heeft.

Duidelijk wordt dat ook andere ethische overwegingen dan het zelfbeschikkingsrecht van belang zijn, zoals kansengelijkheid, verbondenheid en toekomstbewaking. Het is een mooie illustratie van het feit dat concepten als individuele vrijheid en zelfbeschikkingsrecht kil en inhoudsloos kunnen zijn, als zij niet worden geplaatst in een context van verbondenheid met (toekomstige) anderen.