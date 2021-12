Wie houdt nog vol dat de Schepper zesduizend jaar geleden heeft zitten kleien met fossielen?

Anders doorpakken

‘Nu doorpakken met de kilometerheffing’ (hoofdredactioneel commentaar, 21 december). Zou het niet beter zijn om de mens niet naar het werk te brengen, maar het werk naar de mens? Wat zal dit aan lagere uitstoot opleveren? Hoeveel asfalt kan aan de natuur teruggegeven worden? Zo doorpakken levert echt iets op.

Willy Pin, Culemborg

Ja21

Wat bezielt de krant (Trouw, 23 december) om een paginagrote advertentie van de anti-migrantenpartij Ja21 te plaatsen? Zoiets verdient honderd keer ‘nee’. De krant kan het nog goedmaken door het geïn­casseerde bedrag meteen door te boeken naar Vluchtelingenwerk of de Jesuit Refugee Service. Geef die maar eens gratis zo’n advertentie.

Gied ten Berge, Maarssen

Motie-Zuidervaart

De lezer, overwegende dat de column van Bart Zuidervaart (Opinie, 22 december) voor elk Kamerlid ­verplichte lectuur moet zijn, con­staterende dat de uitdrukking ­‘overgaan tot de orde van de dag’ vaak neerkomt op ‘doen alsof er niets aan de hand is’, overwegende dat dit geen gevoel van urgentie ­oproept, constaterende dat zowel ­Kamer als regering inderdaad overgaat tot de orde van de dag en nog weinig laat zien van een nieuwe ­bestuurscultuur, verzoekt de Kamervoorzitter een alternatieve formulering te ­zoeken, en spreekt de hoop uit dat de nieuwe regering niet overgaat tot de orde van de dag, maar werk maakt van ­zaken van hoge urgen­tie.

Jan van Veldhuizen, Kortenhoef

Effectief doneren

Ruerd Ruben (Lezersreacties, 22 december) schrijft dat je risico’s moet nemen als je effectief wilt doneren, omdat er maar weinig betrouwbaar onderzoek beschikbaar is. Dat is echter niet nodig. Organisaties als GiveWell voeren degelijk onderzoek uit. Op www.doneereffectief.nl staat een ruime variatie aan bewezen effectieve goede doelen, waaraan je eenvoudig kunt doneren.

Erik Gerritsen, Utrecht

Kerstgebaar

Als bewoners van een senioren­complex hebben wij een lief groen kerststukje gekregen. Afkomstig van Amsterdamse ondernemers die hun deuren moesten sluiten. En hun spullen dus niet kwijt kunnen. Een ontroerend gebaar, maar we kunnen niemand aankijken en dank u wel zeggen. Misschien zo?

Ellen Benders, Amsterdam

Kerstdiner

Beste Beatrijs, Paul en Beatrice (de Verdieping, 22 december). Dank voor jullie beschouwingen en tips met handleiding voor de kerst in tijden van coronapolarisatie. Gesprekken vermijden of afspreken let’s agree to disagree. Mensen laten uitspreken en luisteren zonder een moreel oordeel te uiten. Wees spaarzaam met morele diskwalificatie. Even geen emotionele relatie. Wees niet te scheutig met alcohol. Het zal misschien helpen, maar het mag ook een optie zijn om tijdens een lockdown enkele mensen niet uit te nodigen.

Rob Nijhuis, Eibergen

Schepper

Zie het zeventig miljoen jaar oude fossiele ei met daarin een puntgaaf skeletje van een dinojong (Trouw, 22 december). Als je dan nog vol durft te houden dat de Schepper zesduizend jaar geleden als een goedkope tovenaar de wereld heeft zitten kleien met een pakket fossielen om de mensen een soort nepevolutie te verschaffen, dan noem ik dat je reinste godslastering.

Jan F. Kommer, Dalfsen

Nachtmis

Het is begrijpelijk dat Jaap Smit erop aandringt dat de kerken zich houden aan de coronamaatregelen uit angst dat de hele scheiding van kerk en staat nog op de helling gaat. Maar zijn redenering dat Gods woord ook voor vijf uur ’s middags aankomt vind ik wel erg (liberaal) protestants gedacht. In de katholieke kerk en zeker in de kloosters is de praktijk van het altijddurend gebed steeds bewaard gebleven. Dus avondmissen, avondwakes en nachtmissen. Een aparte ervaring. Als rechtgeaarde katholiek vind ik het vreselijk om niet naar de nachtmis te gaan met Kerstmis en ben ik blij dat in vele kloosters de getijdengebeden dag en nacht gewoon doorgaan.

Peter Dullaert, Diepenveen

Niet zo gouden tip

Het artikel met de oproep om je erfstukken van goud om te wisselen bij het Goudwisselkantoor (Goedemorgen, 22 december), lijkt wel een advertentie. Is er ook onderzoek gedaan hoe vaak mensen daar achteraf spijt van hebben?

Sander Hefting, ’s-Hertogenbosch

Verlanglijst

Hallo Kerstman. Ik schrijf met een korte lijst van cadeautjes, niet voor mij maar voor de wereld. Niemand anders, vooral onze politici, lijkt ze te kunnen organiseren. Ten eerste: dat mensen toegang hebben tot veilige, gratis coronavaccinaties en de wijsheid hebben om deze te nemen. Daarnaast: dat mensen, niet slechts één jong meisje, nu werken om de klimaatverandering te stoppen, in plaats van over dertig jaar. Ten derde: dat mensen accepteren en waarderen dat alle mensen op verschillende manieren komen. En als laatste: dat mensen kunnen krijgen wat ze nodig hebben in plaats van wat ze willen. En goed, misschien ook nog een beetje chocolade voor mij.

Dennis Fitzgerald, Melbourne (Australië)

Verbijsterd

Met verbijstering las ik de ‘inspiratie’ van Peter Overbruggen (Lezersreacties, 22 december), waarin het Oratorio de Noël misbruikt wordt om de komst van de booster te vergelijken met de komst van Jezus en waarin mensen die zich bewust niet laten vaccineren weg worden gezet als volken die zinnen op nutteloze gedachten. Kwetsend om dit te plaatsen in deze dagen voor kerst.

Lex van Wijngaarden, Niehove

Aandacht

De heren filosofen Van Tongeren en Van der Heiden (religie&filosofie, 23 december) leggen de lat voor échte aandacht wel erg hoog. Voor een gewone sterveling geen beginnen aan. Dan toch maar de hele kerstavond naar het knisperend haardvuur van SBS6 kijken.

Eelco van der Veer, Ferwert

Bezorger

De familie Rigtering (Lezersreacties, 22 december) vraagt zich af hoe ze de Trouwbezorger kan bedanken die elke dag al voor half zes langskomt. Een tip: hang voor de bezorger een kaartje aan de deur en vraag of u ­bijvoorbeeld bij een depot een bedankje achter kunt laten. Of, eenvoudiger: hang ’s avonds laat een ­envelopje met een bedankje aan de deur. U kunt ook voor één keer toch de wekker zetten natuurlijk.

Elly van Hakken, Heinkenszand

Kersthaiku

‘Prikspijt’ is gekozen tot woord van het jaar (Trouw, 22 december). Kersthaiku met alternatief woord van het jaar, voor iedereen met woordspijt:

Ben jij pandemoe?

’t Is kerst en pandepauze

Even pandenie

Henrie Ensink, Emmen